Németh Zsolt: várni kell még a teljes magyar-szlovák megbékélésre

Németh Zsolt (Fidesz) kifejtette, a kitelepítettek magyarországi kárpótlása "még lóg a levegőben", és a kisebbségi jogok biztosítása terén is sok még a tennivaló.

Ám szerinte ahogyan a magyar-szerb kapcsolatokban a két államelnök 2014 júniusi, közös főhajtása a délvidéki magyar és szerb áldozatok részére elhozta a katarzist, úgy az a magyar-szlovák kapcsolatok terén is elérhető.

Németh Zsolt kijelentette, a lakosságcsere, a kollektív bűnösség, a kényszermunka, a deportálás Csehországba és a kitelepítés Magyarországra "a homogén nemzetállam bőrgőzös álma volt", a csehszlovák nemzeti kommunizmus végső megoldása közeli rokonságot mutat a náci-fasiszta faji tisztaság tervével - mondta.

Emlékeztetett, 1947-ben 80-170 ezer felvidéki magyart telepítettek át Magyarországra, a Békés megyei Tótkomlósra körülbelül 1500-an érkeztek. "A népmozgatások eredményeként oly sok szenvedés született" - fogalmazott.

A bizottsági elnök szólt arról is, hogy a relokációs terveknek nincs vége, napjainkban is vannak, akik "a problémák megoldását a ki-, be- és összetelepítésekben látják", az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított a betelepítési kvóta elutasítása miatt Magyarország és Szlovákia ellen.

Hangsúlyozta: e két országnak meggyőződése, hogy nem a problémát kell Európába hozni, hanem a megoldást kell a szülőföldre vinni. Ezzel nem a migránsokat akarják megalázni, a történelmi tapasztalatok alapján tudják, hogy emberhez méltó életet csak a szülőföldön lehet megadni - húzta alá.

Beszéde végén Németh Zsolt azt mondta, a magyar és a szlovák testvérnép, és nincs még két nemzet a Kárpát-medencében, amelyekre ez ennyire igaz volna.

Fúzik János, az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója elmondta, a deportálás, a jogfosztottság éveiben a lakosságcsere "csak egy stáció volt", és hogy a 70 évvel ezelőtti történelmi esemény még "méltó lezárásra vár".

Zalai Mihály (Fidesz), a Békés Megyei Önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, a magyarországi szlovákok kötelező visszatelepítése a megyében maradt szlovákság gyors asszimilációját hozta magával, "meggyengült egy nemzetiségi kultúra, amely a megelőző három évszázadban meghatározta a megyét".

Garay Rita (Fidesz-KDNP), Tótkomlós polgármestere közölte, azért a vasútállomáson rendezték a megemlékezést, mert innen indultak el és ide érkeztek meg 70 éve az áttelepülni kényszerülő családok.

A megemlékezés elején ökumenikus istentiszteletet tartottak, az ünnepi beszédeket követően a meghívottak "2017 - Megbékélés éve" feliratú, kétnyelvű emléktáblát avattak, majd faültetésen vettek részt.

