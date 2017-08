Botka László újrakezdi

Szeged polgármestere elmondta, a szeptember közepéig tartó országjárásának az is célja, hogy a helyi baloldali képviselőkkel találkozzon, megbeszélje a helyi választási stratégiát, van, ahol be fogja mutatni a párt országgyűlési képviselőjelöltjét is. Ez most Tiszaújvárosban nem történt meg - jegyezte meg.

Mint mondta, országjárása során közvetlenül akar találkozni a választókkal.

Botka László elmondta, Tiszaújvárosban, ahol Bráz György (MSZP) polgármester kísérte, az emberekkel beszélgetve megerősödött álláspontja, hogy többségben vannak azok, akik elégedetlenek az Orbán-rendszerrel és kormányváltást akarnak.

Hozzátette: sokan panaszkodtak a szolgálati nyugdíj megszüntetésére, amelyet az MSZP kormányra kerülve ismét bevezet.

Közölte, hogy devizahitel- és Quaestor-károsultakkal is találkozott. Ezzel kapcsolatban a kormány és a Magyar Nemzeti Bank felelősségét hangsúlyozta.

Botka László márciusban is tartott országjárást, akkor miniszterelnök-jelöltségéhez és politikájához kívánt támogatást gyűjteni.

