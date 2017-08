Éjszaka még az egész országban számítani kell újabb zivatarokra - a nap hírei

Éjfélig az egész országban várható még heves zivatar és felhőszakadás. A keleti országrészben másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Az Alföld keleti részén lehet elsősorban óránkénti 90 kilométernél erősebb szél és nagyméretű jég. Orosházán 20 perc alatt söpört végig a vihar, rengeteg fa kidőlt, járhatatlanná vált a 47-es főút elkerülő szakasza, és jelenleg nem közlekedik a vonat Orosháza és Szeged között. Sok helyen nincs áram.

Lejárt az 5 éves árfolyamgát. Emiatt csaknem 60 ezer ügyfélnek 7 ezer forinttal nőhet a havi törlesztő részlete - közölte a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder István hozzátette: az ügyfelek egy részének a futamidő hosszabbításával is számolni kell. Fontos szabály, hogy a havi törlesztő részlet most sem emelkedhet 15 százalékkal nagyobb mértékben. Ha mégis nőne, akkor a bankoknak át kell ütemezniük a szerződések futamidejét legfeljebb az adós 75. életévéig. A kezdeti mintegy 170 ezer árfolyamgátas ügyfélből mára 120 ezer maradt, ők mintegy 828 milliárd forinttal tartoznak.

Akár félmilliós tandíjjal is szembesülhetnek azok, akik hétfő éjfélig beadják jelentkezésüket, és a pótfelvételi folyamán fel is veszik őket egy felsőoktatási intézménybe. Jellemzően a budapesti egyetemeken emelkedhetnek ilyen mértékben a tandíjak. Pótfelvételin a legtöbb esetben már csak önköltséges szakot hirdetnek meg az intézmények. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akik egyik egyetemre vagy főiskolára sem kerültek be a rendes felvételi eljárásban, vagy egyáltalán nem is jelentkeztek. Az ügyintézés kizárólag az E-felvételi rendszerében zajlik, ahol egyetlen képzés jelölhető meg.

Már több mint 100 cég regisztrált a NAV online számla tesztoldalán. A 2018. július 1-jétől kötelező e-számlázás a gazdaságfehérítés újabb fontos állomása - közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Tállai András elmondta: az e-számlázással az adóhivatal valós időben jut olyan információhoz, amivel meg tudja akadályozni az adócsalást. Azokról a számlákról kell adatot szolgáltatni, amelyekben az ÁFA értéke eléri, vagy meghaladja a 100 ezer forintot, az adatszolgáltatást a program automatikusan elvégzi. Az államtitkár szólt arról is, hogy jövő nyártól a vállalkozások számlakiállítóként és - befogadóként is ellenőrizhetik üzleti partnereiket.

Összeütközött egy uszály és egy motorcsónak a Dunán Százhalombatta és Tököl között. Egy gyermeket sikerült kimenteni, egy idős férfi azonban elmerült a vízben, még keresik. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint eddig tisztázatlan okból ütközött össze a csatornahajó, amely egy bárkát tolt maga előtt és a motorcsónak, amelyen ketten voltak, a 6 éves kisfiú és a 71 éves érdi nagypapa. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése miatt indít büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.

A rendőrség elfogta azt a két férfit, akik a gyanú szerint elevenen megnyúztak egy macskát Óbudán. A Police.hu beszámolója szerint a bűncselekmény elkövetésével egy 38 éves semjéni, és egy 24 éves mezőzombori férfi gyanúsítható. Az állatkínzókat az óbudai járőrök vették ma (vas) őrizetbe, kihallgatásuk után kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Néhány napja az Állatmentő Szolgálat Alapítvány számolt be arról, hogy a 3. kerületi Szomolnok utcában egy autó alatt találtak egy brutálisan megkínzott macskát, az egyik oldalán teljesen hiányzott a bőr és a térdízületét is megvágták. Az állatorvosi segítség ellenére a macska elpusztult.

Hirosimában a világtörténelem első atomtámadására emlékeztek. A ceremónián több ezren vettek részt; ott voltak a támadás túlélői és Abe Sindzó japán miniszterelnök is. Matszui Kadzumi, a város polgármestere a világ minden országát arra kérte, szereljék le nukleáris arzenáljukat. 72 évvel ezelőtt ezen a napon dobta a városra a Little Boy nevű atombombát az Enola Gay amerikai bombázó. 3 nappal később, augusztus 9-én az Egyesült Államok Nagaszakira is atomcsapást mért, 6 nappal később pedig Japán letette a fegyvert, és véget ért a második világháború. A két nukleáris csapásban több mint kétszázezren haltak meg, többségük civil volt.

Peking felszólította Phenjant, hogy tartsa tiszteletben az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait.A délkelet-ázsiai országok találkozóján a kínai és az észak-koreai külügyminiszter kétoldalú megbeszélést folytatott. Phenjan az elmúlt hetekben két olyan interkontinentális ballisztikus rakétát is kilőtt, amellyel elérheti az Egyesült Államokat. Válaszul az ENSZ szankciókat fogadott el, amelyek megtiltják a szén, vas, vasérc, ólom, ólomérc és tengeri ételek exportját Észak-Koreából. Az intézkedések évente 3 milliárd dollár veszteséget okozhatnak az országnak.

