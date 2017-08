Tudjuk, mit felejt otthon nyaraláskor

Csordultig megpakolt autó a Balatonra vezető dugóban - ismerős kép, ám majdnem biztos, hogy valami szükséges így is otthon marad... Csak minden 200. nyaralóval nem fordult elő eddig, hogy nyaraláskor ne hiányzott volna valami a bőröndből – derült ki a Szallas.hu és a Doklist.com közös felméréséből.

„Leggyakrabban a fürdőruha, a telefontöltő, a fogkefe, valamilyen irat, illetve a nyaralás egyik fontos kelléke, a papucs nem »utazik« velünk,

vagyis azok a tárgyak, amiket még közvetlenül az elutazás előtt is használunk, vagy épp ellenkezőleg: szinte csak akkor van rájuk szükség" – mondta Kertész Attila Mihály. A Doklist.com marketing vezetője hozzátette, ami pótolható, azért nem aggódunk túlzottan, inkább kölcsönkérjük vagy újat veszünk, de akadnak extrém esetek is: az egyik válaszadó például fésű hiányában három napig egy villával szedte rendbe frizuráját külföldön, míg végre sikerült egy boltban újat vásárolnia.

Ennél sokkal komolyabb problémát jelent, ha valaki gyógyszeréről feledkezik meg.

„Ez minden 100. válaszadóval előfordult már, ráadásul többen számoltak be arról, hogy szívgyógyszer, illetve inzulin felejtődött ki a csomagoláskor, ezért volt, hogy mentőt is hívni kellett. Összeállítottunk egy utazási teendőlistát, amellyel az ilyen és ehhez hasonló kritikus helyzetek elkerülhetők" - mondta Kertész Attila Mihály.

Kispárna és Fradi címer

A nyaralásra magunkkal vitt tárgyak sorában külön kategóriát képeznek azok, amelyek a „minden helyzetre való felkészülés" jegyében, vagy éppen az otthonosság érzését biztosítandó kerülnek a kofferbe. Előbbiek közé tartoznak a háztartási eszközök, így például

a vasaló, a vízforraló, a kávéfőző, a mikró, de a csavarhúzókészlet is gyakori utazási kellék.

„A szálláshelyre ugyanakkor szívesen viszünk személyes tárgyakat is, ezek sorában és szinte kortól függetlenül a kispárna végzett az élen. Sokan utaztatják meg kedvenc plüssállatukat is, de akadnak nagyon személyes kiegészítők: az egyik válaszadó például egy ritka Fradi címerét tartja olyannyira nagy becsben, hogy nélküle nem is hajlandó útnak indulni" – tette hozzá Kertész Attila Mihály.

A három testőr: iratok, bankkártya, telefon

A Doklist.com és a Szallas.hu kutatásából az is kiderül, hogy a magyar utazók a személyes iratokat, bankkártyát, illetve mobiltelefont tartják a legfontosabb utazási kelléknek.

„Nem egy beszámoló szólt arról, hogy útlevél hiányában a határról fordult vissza a család, így a személyes irat, mint legfontosabb kellék, nem okozott nagy meglepetést. A mobil már annál inkább, amely a toplistán a készpénz előtt szerepelt, tíz éve ez még elképzelhetetlen lett volna" – kommentálta az eredményeket Kertész Attila Mihály.

