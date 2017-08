A párizsi autós támadás feltételezett elkövetőjét fogták el a rendőrök - a nap hírei

A Párizshoz közeli autós támadás feltételezett elkövetőjét fogták el a rendőrök a francia fővárostól északra lévő autópályán - jelentette be Édouard Philippe kormányfő. Párizs egyik elővárosában reggel 6 katona sérült meg, amikor egy autós közéjük hajtott, majd járművével elmenekült. A hatóságok kitervelt támadásként kezelik az esetet, emiatt az ügyészég terrorellenes részlege indított vizsgálatot. A támadó indítékát továbbra sem tudni.

Már 4 bank érintett a legújabb adathalász támadássorozatban. A bűnözők egy 5. pénzintézet ellen is támadásra készültek - mondta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Binder István az InfoRádióban tájékoztatott: a júniusban kezdődött támadássorozatban email mellett sms-ben is adategyeztetésre kérik az ügyfeleket a bűnözők, adatbiztonságra hivatkozva, emellett egy mobil-applikáció letöltésére is kérik őket. Hozzátette: ügyfélkár eddig nem történt, a pénzintézetek időben tájékoztatták az érintetteket. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy bankok kizárólag személyes egyeztetésen kérnek bizalmas adatokat.

Csaknem 16 ezer pályázat érkezett az első két régióból a háztartási nagygépek cseréjére. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azt közölte: az Észak-alföldi régióból csaknem 6 ezer, a Dél-alföldi régióból több mint 9.900 igénylést nyújtottak be az érintettek. A korábbi tájékoztatás szerint az idén is kész megemelni a minisztérium a program 600 millió forintos keretét és akinek most nem sikerült, a pályázat következő fordulójában igényelheti majd a támogatást. Legközelebb a lehetőség az észak-magyarországi régióban nyílik meg hétfőn reggel.

Még csak vizsgálják a kötöttpályás vonal kiépítését a tervezett dél-budai központi kórházhoz - mondta a területért felelős miniszteri biztos. Cserháti Péter azután beszélt erről az InfoRádióban, hogy a Magyar Idők szerint villamos-kapcsolat épülhet ki a tervezett 11. kerületi egészségügyi központhoz. Az Egészséges Budapest program miniszteri biztosa megerősítette: már készülnek a kórházi átalakításokhoz szükséges önkormányzati előterjesztések és várhatóan még ebben a hónapban megjelenik a 21 milliárd forint értékű műszervásárlásról szóló közbeszerzési kiírás.

Romániában a jövőben a gyerekek bölcsődei, óvodai vagy iskolai beíratásához oltási bizonyítványt kell mellékelni, vagy háziorvosi igazolást arról, ha valamely vakcina beadása ellenjavallt. A bukaresti kormány már elfogadta az oltástörvény erről szóló tervezetét, amely most parlamenti elfogadásra vár. Az új jogszabály szerint azok a szülők, akik ellenzik gyermekük beoltását, írásos nyilatkozattal akadályozhatják meg a törvényben megszabott kötelező vakcinák beadását. Romániában a tavaly kezdődött, eddig 8500 megbetegedést okozó és 32 halálos áldozatot követelő kanyarójárvány miatt dolgozták ki az oltástörvényt.

Az új európai uniós fegyvertartási rendelet hatályon kívül helyezését kéri az Európai Bíróságtól Csehország. Prága szerint az európai rendelet diszkriminatív, számos paragrafusa zavaros, többféle értelmezésre ad lehetőséget. Az uniós jogalkotók szándéka szerint a márciusban elfogadott jogszabály megakadályozhatná, hogy nagyobb mennyiségű fegyver kerüljön a feketepiacra.

Az amerikai védelmi miniszter felszólította Észak-Koreát, hogy állítsa le atomfegyverprogramját. James Mattis felhívta Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor figyelmét: Phenjannak választania kell, hogy vagy teljesen elszigeteli magát, vagy visszalép atomfegyverprogramjától. António Guterres ENSZ-főtitkár közben aggodalmának adott hangot a kialakult helyzet miatt, és zavarba ejtőnek nevezte az észak-koreai fejlemények miatt erősödő konfrontációs retorikát. Oroszország ENSZ-nagykövete pedig úgy nyilatkozott: Moszkva végrehajtja az ENSZ BT. szankcióit, egyben politikai párbeszédet sürgetett a feszültség enyhítésére. A diplomata úgy fogalmazott: a katonai megoldás egyáltalán nem lehet opció.

Megerősíti Ausztria a határellenőrzést a keleti és a déli határszakaszon az illegálisan érkező bevándorlók növekvő száma miatt. Az intézkedés határozatlan időre szól. Wolfgang Sobotka belügyminiszter közlése szerint a magyar, a szlovén, az olasz és a szlovák határszakaszok mentén erősítik meg az ellenőrzést. Az intézkedések részeként fokozzák a hadsereg bevetését is. Ezenkívül megerősíti a belügyi tárca az Ausztrián keresztül Németország és Olaszország között közlekedő tehervonatok ellenőrzését is.

