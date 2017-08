Rekordsebességre kapcsolt a használtautó-import

A gyengébb évkezdetet követő felfutás nyomán a Használtautó.hu jóval 150 ezer feletti rekord darabszámot becsül az idei év végére. A használtimportnak, bár jelentősen hozzájárul a hazai használtautó-kínálat bővítéséhez, számos negatív hatása van: jelentős többségében magas életkorú, nehezen ellenőrizhető előélettel rendelkező járművel „gazdagítja” a hazai személyautó-állományt.

Július végéig már közel 86 600 külföldről származó használt személyautó kapott magyar okmányokat, ez a szám 6,3 százalékkal magasabb a tavalyi év első hét hónapjában mért 84 400-as értéknél.

„Az utolsó három hónapban a bővülés éves összehasonlításban ismét kétszámjegyűre váltott, 11 százalék felett alakult – mondta Fodor László, a Használtautó.hu értékesítési vezetője. – Amennyiben ez az újabb lendület az év végéig kitart, az idei használtautó-import mértéke akár a 153 ezer darabot is elérheti.”

Hat év alatt csaknem megötszöröződött az évente behozott személyautó-mennyiség. A behozott autók összetétele időközben jelentősen megváltozott: míg 2011-ben a presztízsmárkákat jelentő Audi-BMW-Mercedes hármas közel 26 százalékát tette ki a behozatalnak, idén ez az arány már 20 százalék alá esett, miközben a nagyobb autók kárára nőtt az alsó-középkategóriás modellek részesedése.

A használtautó-import felfutásának számos negatív következménye van.

A túlnyomórészt a nyugat-európai országokból származó használt autóknak mindössze 20 százaléka tartozik az öt évnél nem idősebb korosztályba, miközben 62 százalékuk legalább 10 éves. Átlagéletkoruk 11 év, vagyis érdemben nem fiatalítják az átlagosan 14 éves hazai személyautó-állományt.

„További probléma, hogy a külföldi autók többségénél jóval nehezebb utánajárni az előéletnek, ami jelentősen növeli az esélyét annak, hogy egy-egy utólag felfedezett komoly meghibásodás jelentős javítási összeggel toldja meg a vételárat. Garanciavállalást az esetek zömében hiába várnánk, mivel a kereskedők gyakran nem is lépnek be hivatalosan az adásvétel folyamatába. A csapdahelyzetek elkerülése tehát a vásárlóktól a hazai használtautó-piacon való vásárlásnál is fokozottabb óvatosságot követel meg” – tette hozzá a Használtautó.hu szakértője.

