Bravúros akciókkal segítettek a magyar rendőrök

Mindkét alkalommal állatok sodortak bajba közúton közlekedőket, akiken a martfűi rendőrök segítettek - egy alkalommal életet is mentettek.

Július 23-án este fél tízkor a Martfűi Rendőrőrs járőrei Rákócziújfalu közepén állították le autójukat, hogy gyalogosan is tegyenek egy kört a kis faluban, amikor lefékezett mellettük egy autó. Egy 40 éves kengyeli férfi szállt ki, a rendőrök leírása szerint "dőlt róla a verejték, alig tudott beszélni, nehezen kapott levegőt, dagadt a torka, keze, feszült a bőre – emlékezett vissza Pagony Attila törzsőrmester, a Martfűi Rendőrőrs járőrvezetője, aki Pap Adriánnal, a Készenléti Rendőrség próbaidős őrmesterével látott el szolgálatot aznap este.

A rendőrök is allergiás tünetekre gyanakodtak, és a férfi meg is erősítette: berepült autójába egy lódarázs, megcsípte.

"Egyre rosszabbul volt, éreztem, itt most minden másodperc számít. Beültettük a férfit a szolgálati járműbe, kollégám melléült, folyamatosan beszéltette, itatta, figyelte a légzését. Jelentettem a történteket az ügyeletnek, akik értesítették a szolnoki kórházat az érkezésünkről, a beteg állapotáról. Szerencsére nem volt nagy forgalom, a szolgálati jármű megkülönböztető jelzéseit használva hat perc alatt értünk a kórházhoz. Ott már a kapuban várt minket egy orvoscsoport, átvették a sérültet" - idézte fel a történteket Pagony Attila.

A törzsőrmesternek a másik esetben is fontos szerep jutott: egy árokba borult lovaskocsi alá szorult, nyílt lábszártörést szenvedett férfit mentettek ki.

Július 27-én kora délután egy helyi 54 éves férfi lovas fogatával kocsikázott a település környékén, amikor a két ló megijedt egy csatorna vizének visszatükröződésétől. A lovak megugrottak, a kocsi az árokba borult, ahonnan a lovak nem tudtak kijönni. A fogat hajtója a kocsi és az állatok alá szorult, akkor sem tudott volna kimászni egyedül, ha épségben megússza a balesetet, ám nyílt lábszártörése teljesen mozgásképtelenné tette. Zsebében ott volt mobiltelefonja, amin fel tudta hívni a 112-es segélyvonalat - olvasható a police.hu-n.

"Szabadnapos voltam, egy szál pólóban, rövidnadrágban indultam ki a robogómmal a baleset helyszínére – folytatta a járőrvezető. – Egy másik martfűi zsaru, Balassi István főtörzsőrmester is vette az adást, ő is megszakította szabadnapját. A helyszínen láttuk, egyedül nem tudjuk kiemelni a sérültet. Én a tiszaföldvári tűzoltókat hívtam, Balassi főtörzsőrmester pedig elment egy környékbeli tanyára olyan munkagépért, amit daruként használhattunk. A tűzoltók üres fecskendőtömlőit húztuk át az állatok hasa alatt, először a kocsiról kikötött lovakat emeltük ki az árokból a daruval. Utána fértünk hozzá a sokkos állapotban levő sérülthöz, akit ekkor már vártak a mentők is, sínbe rakták a lábát, és kórházba vitték. A lovakat és a fogatot egy környékbeli gazda vitte vissza, az állatoknak az ijedtségen kívül nem esett baja. A gazdát megműtötték, már otthon lábadozik, telefonon köszönte meg a segítségünket".

