Ennyit költünk átlag iskolakezdésre

5-15 ezer forint új iskolatáskára, 10-20 ezer forint felszerelésre, és ha nincs ingyen a tankönyv, nagyjából plusz 10 ezer forint kiadással számolhat egy átlagos magyar család egy gyermek esetén a tanévkezdéskor – derült ki egy friss felméréséből. Az augusztusban kezdődő bevásárlás a havi kiadások 10-30 százalékát is elviheti.

A tanévkezdés komoly anyagi felkészülést igényel az általános iskoláskorú gyermeket nevelő magyar családoknak: míg egy új iskolatáskára 5 és 15 ezer forint, addig tanszerekre 10 és 20 ezer forint közötti összeget szánnak a szülők egy gyermek esetében - derül ki a REGIO JÁTÉK július 21-31. között elvégzett online kutatásából, amelyben 1003 – 14 év alatti gyermekkel rendelkező – szülőt kérdeztek meg az iskolakezdéssel kapcsolatban.

„Idén már a diákok 90 százaléka kap ingyenesen tankönyvet, az ezen kívül eső segédanyagokért 10-15 ezer forint plusz költséggel számolnak a szülők a kutatásunk szerint. Mindent egybevetve az első becsengetésig a nagy többség a havi kiadások 10-30, minden ötödik esetben pedig 30-50 százalékát fordítja az iskolára" – ismertette az eredményeket Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.

Hozzátette: minden ötödik válaszadó van olyan szerencsés helyzetben, hogy munkáltatója anyagilag támogatja az iskoláskorú gyermekkel rendelkező dolgozókat.

4 családban 3-ból kizárólag az édesanya a beszerző

A tanszerek beszerzése idén is leginkább (73 százalék) az édesanyák feladata lesz, csak minden negyedik családban száll be az édesapa is az előkészületekbe.

„A leggyakoribb továbbra is a személyes, bolti vásárlás (67 százalék), ám az apróbb felszereléseket – színes ceruza, radír, hegyező – sokan inkább online rendelik meg, így a bolti és netes vásárlás kombinációját a megkérdezettek 30 százaléka választja. A legforgalmasabb hónap az augusztus, tízből hét család intézi ilyenkor az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlást, az utolsó pillanatban csak minden tizedik válaszadó kapcsol" – tette hozzá Gyaraki Dávid.

A megfelelő felszerelés kiválasztásánál elsődleges, hogy az elnyerje a kisdiák tetszését, ezt követik a tartóssági és az ergonómiai szempontok.

„Az aktuális kedvenc mesehős tízből nyolc alsós és tízből hat felsős táskájában felbukkan az új tanévben, a legtöbb esetben a füzeteken, írószereken és tornazsákokon kell keresni őket" – árulta el a marketingvezető.

A TOP5 mesehős pedig a következő: vezetnek a Minyonok, majd jön a Transformers, a Star Wars, a Jégvarázs és a Lovacskák.

A szülők fele már most iskolára szoktatja gyermekét

A nyári szünet utolsó heteiben a gyerekek felkészítése az iskolára már otthon elkezdődik: a megkérdezett szülők fele leginkább az előző évi tananyagot ismétlő füzeteket hívja segítségül, minden negyedik esetben pedig matematikai feladványokat old meg együtt a család játékos formában; tízből mindössze egy nebulónak nem kell a sulira gondolnia egészen az évnyitóig.

