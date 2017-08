Kigyomlálná a CEU-törvényt a Velencei Bizottság

Több kifogást is megfogalmazott a felsőoktatási törvény CEU-t célzó módosításával kapcsolatban a Velencei Bizottság a pénteken közzétett döntésében. Lényegében kiszedetnének mindent, ami a CEU-ra vonatkozik.

Közzétette előzetes álláspontját a magyar felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban a Velencei Bizottság. A jelentés szerint a törvény szabályai általában véve megfelelnek az európai gyakorlatnak, de számos követelménye túlságosan szigorú és nem is megalapozott, mert már működő felsőoktatási intézményekre is vonatkozik - írta a hvg.hu, amely közölte a teljes jelentést is.

A Velencei Bizottság másik fő megállapítása szerint túlságosan gyorsan fogadták el a törvényt, amely nem tette lehetővé, hogy transzparens legyen a törvényalkotási folyamat, ráadásul az érintett feleknek nem adott lehetőséget az előzetes konzultációkra.

ne írjon elő nemzetközi megállapodást a származási országgal (Amerikával ez mindenképp problémás, a szövetségi kormány ugyanis nem köt ilyet oktatási kérdésekben - a szerk)

ne kelljen a székhelyen - vagyis például Amerikában - egyetemi oktatást nyújtani

töröljék el a névhasználatra vonatkozó, indokolatlan szabályozást.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!