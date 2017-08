Hogyan lehet néhány száz forintból akár húszezres bírság? Eláruljuk, mire figyeljen!

Nem könnyű a szabálykövetés

A helyi (vagy kerületi) önkormányzatok külön rendeletben állapítják meg, egy óra parkolásért mennyit kell fizetni, milyen részletszabályok vonatkoznak a parkolásra, így például hol, milyen utcákon fizetős pontosan a várakozás, és a méltányosság körülményeit is. Ilyen lehet például, ha kórházban voltunk gyógykezelésen és ezért léptük túl a meghatározott várakozási időt, vagy ha mobilparkolásnál karaktereket tévesztettünk.

Előfordulhat, hogy megváltozik a rendelet és a korábban ingyenes várakozási övezet fizetőssé válik. Ha parkolójegy nélkül áll az autónk, parkolásonként egy órai várakozási díjat és pótdíjat is kell fizetni.

Nem mentesít a fizetési kötelezettség alól, ha egy parkolóautomata nem működik.

Ilyenkor érdemes felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel - javasolja a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Mobilparkolás esetén figyeljünk, hogy

helyesen gépeljük be a rendszámunkat,

hiszen előfordulhat, hogy fizetünk is a parkolásért és meg is büntetnek, jogosan. Okostelefonos alkalmazás használata esetén is ellenőrizzük, hogy a GPS jól azonosította-e be a tartózkodási helyet és a megfelelő zónakódot ajánlja-e fel az applikáció.

Azt, remélhetőleg, mindenki tudja, hogy a mozgáskorlátozott igazolványt a szélvédő mögött, jól láthatóan és ellenőrizhetően kell elhelyezni.

Ha nem kerültük el

Tudni kell, hogy a büntetésről szóló értesítést jól látható helyen kell elhelyeznie a parkolótársaság munkatársának. Jó hír, hogy egy napon belül csak egyszer lehet egy autót megbüntetni, ha azonban korlátozott ideig lehet az adott helyen parkolni, a pótdíjon felül szabálysértési bírságot is kaphatunk.

A bírság befizetésével nem érdemes sokat várni. Tizenöt napon belül "csak" az adott napra és további két órai várakozásra számított díjat kell megfizetni, de azon túl már

az egy órai parkolás negyvenszerese a bírság nagysága.

Azt sem árt tudni, hogy a várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt elévül, utána a követelés jogi úton már nem érvényesíthető.

Ha nem fizetjük be a parkolási díjat, hatvannapos jogvesztő határidőn belül a gépjármű üzembentartójának díj- és pótdíjfizetési felszólítást kell kapnia. Ha ez nem, vagy nem szabályosan történik, a parkolási vállalkozás követelése megalapozatlan is lehet. Ha a gépjárművet ellopták, érdemes feljelentést tenni, mert akkor az üzembentartó mentesül a várakozási díj és a pótdíj megfizetése alól.

