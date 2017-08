Egy iskolaigazgató ombudsmani felszólítást kapott

Ahelyett, hogy kivizsgálta volna a bántalmazást a kisdiákot tanácsolta el az intézményből az igazgató - közölte a hivatal.

Az alapjogi biztos segítségét egy édesanya kérte, akinek gyermekét állítása szerint bántalmazta az intézmény egyik tanára. Miután ezt az anya szülői értekezleten szóvá tette, az igazgató a gyermek tanulói jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte: átadott a szülőnek egy, az iskolaváltoztatásról szóló, a gyermek adataival kitöltött nyomtatványt, egyben azt is közölte, hogy a gyermek az őszi szünet után már nem járhat abba az iskolába.

Ezzel kapcsolatban az ombudsman jelentésében hangsúlyozta, hogy az emberi méltósághoz való jog a köznevelés intézményeiben is mindenkit, tehát a gyermeket is megilleti. Tiltott a tanulók testi és lelki bántalmazása, megalázó büntetése.

Az ügy nyomán készült jelentés feltárta, hogy az igazgató azért nem indított vizsgálatot, mert az anya a bántalmazásról nem nyújtott be külön beadványt, a panaszának csak a szülői értekezleten adott hangot.

Székely László emlékeztetett arra, hogy az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Ennek alapján,

függetlenül attól, hogy milyen formában jutott tudomására a testi fenyítés,, kötelessége lett volna a körülmények tisztázása.

Az igazgató viszont nem tisztázta a tudomására jutott eset körülményeit, ami figyelmen kívül hagyta "a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét is".

Az igazgató az iskolaváltoztatásról szóló nyilatkozat átadását azzal magyarázta, hogy azt jóhiszeműen adta a szülőnek, azért, hogy az őszi szünet alatt ki tudja választani az igényeinek megfelelő iskolát.

Az eljárás viszont jogszerűtlen volt és alkalmas a szülővel szembeni rendkívüli nyomásgyakorlásra

- teszik hozzá.

Az ombudsman szerint ezzel megsértette a szabad iskolaválasztás törvényben rögzített jogát, összességében pedig a panaszos és gyermeke tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő súlyos visszásságot okozott.

Mindezek alapján az ombudsman felhívta az iskola igazgatóját a jogszerű eljárások feltétlen követésére, így arra is, hogy már a bántalmazás gyanúja esetén is szükséges annak kivizsgálása és arra is, hogy tartózkodjon az eltanácsolás eszközének alkalmazásától - közölte a hivatal.

