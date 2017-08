Gőgös Zoltán: Óriási bűn a Balatont elzárni a közembertől

Egy négymilliárd forintot érő, öt hektáros balatonakali kemping 240 millió forintért kelt el, és utána bezárt, majd hasonló sorsra jutott egy másik, három hektáros tóparti szálláshely is - mondta sajtótájékoztatóján az MSZP elnök-helyettese. Gőgös Zoltán szocialista országgyűlési képviselő szerint a Balaton melletti kempingeket felvásárló Mészáros Lőrinc házakat akar építtetni ezeken a területeken.

„A Balaton elzárni a közembertől – óriási bűn. A Balaton nem erre való.

Ahogy Európa tavainál, elképzelhetetlen, hogy ne lehessen körbejárni, hogy ne a közösség érdekeit szolgálja.”

Az ellenzéki politikus törvénymódosítási javaslatot nyújtott be a Balaton-parti kempingek felvásárlásának és bezárásának megakadályozása érdekében.

„A Balaton-törvény módosítása arról szólna, hogy bármikor korábban és mai napon kempingként, illetve strandként üzemeltetett területeken csak a funkciónak megfelelő beruházásokat lehessen végrehajtani. Továbbra is be lehet építeni 15 százalékig, de az legyen étterem, vizesblokk, szálláshely. Most is vannak mobilházak, ami nagyon kedvelt dolog. A Fidesznek most színt kell vallania. A törvényjavaslatot benyújtottuk, a hatálya január 1-je lenne. Egy gombnyomással, akár a rendkívüli ülésnapon, ha hajlandóak lennének bejönni, meg lehetne szavazni.”

Az MSZP azt is tudni szeretné, miért kellett egy harmadik kikötőt is építeni a balatonkenesei honvéd üdülőben, ahol Áder János köztársasági elnök is meg szokott pihenni - tette hozzá Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő, az ellenzéki párt elnök-helyettese.

