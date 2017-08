Ennyibe kerül a beiskolázás - mutatjuk a családok költését

Valamelyest csökkent a probléma intenzitása, de a magyar családok mintegy felénél még mindig komoly anyagi megterhelést jelent az iskolakezdés - mondta Székely Levente, a Kutatópont Kft. kutatási igazgatója. Hozzátette: mintegy 10 százaléknak szinte lehetetlen feladat az iskolakezdés anyagi fedezetének biztosítása, nekik kölcsönhöz vagy hitelhez kell fordulniuk, 5 százaléknak pedig az élelmiszeren kell spórolnia vagy a kötelező befizetni valók eltolásával próbálják megoldani a helyzetet.

A megkérdezettek fele 20-50 ezer forint között költ a beiskolázásra gyermekenként,

de természetesen ennél kisebb és jóval nagyobb összegek is vannak.

Felmérték azt is, hogy a gyerekek személyes véleménye és igényei mennyire befolyásolják a szülők döntéseit. A családok felénél erősen befolyásolja a költéseket az, hogy a gyerekek mit akarnak, és akár a szükségesnél magasabb kiadásokat is vállalva a drágább, márkásabb termékeket is megvásárolják.

Nem kifejezetten az iskoláztatáshoz szükséges alapeszközöknél fordul ez elő (tankönyvek, írószerek stb.), hanem a ruházat vagy az iskolatáska esetében.

