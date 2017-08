Nehéz elhinni: hamarosan kezdődik

Kevesebb mint három hét van a tanévkezdésig, a tankönyvek egy részét már kiszállították az iskolákba, azt ígérik: augusztus végéig minden szükséges kötet megérkezik az intézményekbe. Több változás is lesz: bővül az ingyenes tankönyvre jogosultak köre és szigorúbban ellenőrzik az iskolai büfék szabályozását, a honvédelmi nevelésre vonatkozó elképzeléseken viszont csak most dolgoznak.

A pedagógusoknak már két hetük sincs a nyári szünetből, a legtöbb intézményben jövő héten már dolgoznak a tanárok. A diákoknak szeptember elsején reggel csöngetnek be, sok helyen aznap reggel tartják a tanévnyitót is.

Augusztus 31-ig minden tankönyvet kiszállítanak az iskolákba – ígérte korábban a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Maruzsa Zoltán hozzátette: idén tovább bővült a kedvezményezettek köre. Az 1-9. évfolyamokon minden tanuló térítésmentesen kapja a tankönyveket, a 10-12. évfolyamokon pedig rászorultsági alapon, nagyjából 60 százalék a díjmentes arány.

Bár sok szó esett róla, egyelőre nem okoz majd változást a tervezett hazafias és honvédelmi nevelés bevezetése a testnevelésórák menetében sem.

Szigorúbban ellenőrzik viszont az iskolai büfékre vonatkozó szabályozást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára körlevélben tájékoztatta az iskolaigazgatókat az iskolai büfékben árusítható, valamint a tiltott termékekről.

„Az iskolabüfékben is csak olyan termékek árusíthatóak, az étel- és italautomatákban is, elvileg, amelyek egészségesek vagy legalábbis nem egészségkárosítóak, így azok, amelyek a chipsadó hatálya alá esnek – túlcukrozott, túlsózott snackek -, elvileg nem lehetnének árusíthatóak. De az a tapasztalatunk, hogy sok büfében a kirakat tele van kólával, energiaitallal, chipsszel, amihez ha hozzászoknak a gyerekek, a felnőttéletükben is sok problémát okozhat” - mondta Rétvári Bence.

Ahogyan az elmúlt években, idén is már augusztus végén kiutalják a szeptemberi családi pótlék összegét, hogy segítsék a családoknak az iskolakezdést.

