3,2 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint az előző negyedévhez mérten 0,9 százalékkal emelkedett a bruttó hazai termék volumene a második negyedévben. Az éves adatokat tekintve a növekedéshez a legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,6 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék. A GDP volumene az első félévben 3,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Elemzők a második negyedévre 3,6 százalékos bővülést vártak. Az adatok ismertetésekor Szőkéné Boros Zsuzsanna, a KSH főosztályvezetője elmondta: a második negyedéves GDP adatot befolyásolta az ipari termelés kisebb mértékű növekedése, valamint, hogy visszaesett a mezőgazdaság termelése az előző év azonos időszakához képest. A mezőgazdasági termelést tekintve az idén átlagos évre számítanak, míg az előző év kimagaslóan magas volt - jegyezte meg a főosztályvezető. Hozzátette: a nem piaci szolgáltatások sem járultak hozzá a második negyedévben a GDP növekedéséhez, példaként a közigazgatást, oktatást és az egészségügyet említette.

Az első negyedévben 4,2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva, ami jelentős fellendülést jelentett a tavalyi egész éves 2,0 és a 2016 negyedik negyedévi 1,6 százalék után. A naptárhatástól megtisztított adat 3,9, az Eurostat által megfigyelt szezonálisan és naptári hatással kiigazított adat 3,8 százalékos növekedést mutatott a tavalyi negyedik negyedévi 1,8, illetve 1,9 százalék után.

NGM: a várakozás szerint bővült a magyar gazdaság

A várakozás szerint bővült a magyar gazdaság a második negyedévben a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint, 2017 második felében az uniós támogatások és az otthonteremtési program felfutása, valamint a hatéves bérmegállapodás és az adócsökkentés hatásának köszönhetően gyorsabb növekedésre számítanak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett első becslése szerint a második negyedévben a bruttó hazai termék (GDP) 3,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A GDP volumene az első fél évben 3,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán a KSH adataira reagálva közölte: az adat megfelel az előzetes várakozásnak, hiszen tavaly ebben az időszakban volt a legerősebb a GDP növekedése, ezért mutat a most megjelent adat az első negyedévinél alacsonyabb értéket. Az év egészét tekintve teljesíthető a kormány 4,1 százalékos várakozása - olvasható a közleményben. Az NGM szerint a növekedés fenntartható, az ország külső finanszírozási képessége továbbra is kiemelkedő, azaz a gazdaság teljesítményének bővülése mentes az eladósodástól, sőt - szemben a pénzügyi válságot megelőző időszakkal - Magyarország külső adóssága folyamatosan csökken. A sikeresen felzárkózó országok példája és a világgazdaság előtt álló növekedési kihívások is azt mutatják, hogy szakítani kell a korábbi időszak alacsony bérköltséget előtérbe helyező szemléletmódjával. A 2013-as növekedési fordulat után a tartós felzárkózást és versenyképességet a munkajövedelmek növekedésével, az innovatív vállalkozásoknál létrejövő minőségi munkahelyek számának bővülésével érhetjük el. A hatéves bérmegállapodás és adócsökkentés is ezt a célt szolgálta, a statisztikai adatok pedig azt mutatják, hogy az új növekedési modell működik - írták. Kiemelik: 2017 első öt hónapjában 12,1 százalékkal emelkedtek a bérek, a kétszámjegyű növekedés pedig erősítette a piaci szolgáltatások gyorsulását. Az építőipari termelés és a lakásépítések felívelésében jelentős szerepet játszott az uniós forrásfelhasználás felfutása, illetve az otthonteremtési program által biztosított kedvezmények. Ezek a tényezők az év második felében még jobban támogatni fogják a növekedést.