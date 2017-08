Átfogó rendelet készül a bulinegyedről őszre

A fideszes politikus a lapnak elmondta: célja, hogy a VII. kerület elsősorban az ott lakók számára legyen élhető, ezért olyan egyeztetéssorozatba kezdett, amelynek alapján szeptember közepére a kerületvezetés tárgyalható rendelettervezetet nyújt be a képviselő-testület elé.

A lap kérdésére, hogy a bulinegyedről szóló botrányok, az Élhető Erzsébetváros Facebook-csoport tiltakozó akciói után kivel egyeztet, a polgármester elmondta: kedden például három civil szervezettel tárgyalt, de a kerület országgyűlési képviselőjével és minden egyes önkormányzati képviselővel személyesen akar beszélni, hogy minél több ötlet és javaslat érkezzen, amelyekből meríthetnek majd.

A vállalkozókat és a szórakozóhelyek tulajdonosait, bérlőit is bevonják, mert mint kiemelte: nekik anyagi terheket is vállalniuk kell. A Belső-Erzsébetvárosban az eleinte a lepusztult bérházakban kialakított romkocsmák hálózatával az évek során kialakult bulinegyed nemcsak a vendéglátósoknak, hanem az államnak is szép hasznot hajt.

