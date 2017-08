Már három másodperc is végzetes lehet

Létezik olyan üzenet, ami nem várhat? A statisztikák szerint sajnos igen: az Egyesült Államokban például évente több mint 2,5 millió emberrel történik közlekedési baleset, amelyek 64 százalékában a mobiltelefonálás is közrejátszik. Meglepő, de igaz, hogy ha vezetés közben SMS-ezünk vagy csetelünk, hatszor nagyobb esélyünk van a balesetre, mint ha ittasan ülnénk a volán mögé.

Annak ellenére, hogy vezetés közben szigorúan tilos a mobiltelefon használata, és akár több tízezer forintos bírság is járhat érte, még mindig rengeteg autóst látni telefonnal a kezében. A RAC autóipari szolgáltató cég tavaly szeptemberben megjelent felmérése szerint nőtt azoknak a gépkocsivezetőknek a száma, akik vezetés közben mobiloznak. 2014-ben még csak 8 százalék vallotta ezt, míg 2016-ban már a megkérdezettek harmada. Ez már csak amiatt sem jó hír, mert

a vezetés közbeni mobilozás az egyik vezető halálok az utakon.

Csak Amerikában például 4-ből 1 autóbalesetet a vezetés közbeni SMS-ezés okoz.

Több balesetet okoz a telefonálás, mint amiről tudunk

Az Egyesült Államokban évente közel félmillió ember sérül vagy hal meg vezetés közbeni mobilhasználat miatt. Bár már az említett számok is elrettentőek, egy friss kutatás szerint sokkal több közlekedési balesetet okoznak a mobilozó sofőrök, mint amennyiről a statisztikák beszámolnak. Gyakran ki sem derül, hogy ez áll-e a háttérben, mivel a rendőrségnek általában nincsenek megfelelő erőforrásai és hatásköre ennek kivizsgálására.

Óberling József, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője elmondta:

„Statisztikai adatgyűjtés kizárólag a személysérüléses balesetek vonatkozásában folyik, de nem terjed ki arra, hogy az egyes, balesetet eredményező közlekedési szabályszegések milyen figyelemelvonó tevékenységre vezethetőek vissza”.

Itthon tehát a telefonáló autósok bűneiről nincs pontos kimutatás a rendőrségi jelentésben, pedig elég sok baleset mögött állhat ez – például figyelmetlenség vagy a követési távolság be nem tartása esetén.

Egy SMS elolvasása = egy focipályányi távolság vakon

Az autós balesetek során az ütközések többsége 3 másodpercen belül következik be, miután a vezető figyelme elkalandozik. Így még ijesztőbb a tudat, hogy egy SMS elolvasásakor átlagosan 5 másodpercig vakon vezetünk. Ez azt jeleni, ha 88 km/óra átlagsebességgel autózva olvasunk el egy SMS-t, akár egy futballpályányi távolságot is haladhatunk anélkül, hogy bármit is látnánk a környezetünkből.

Mi lehet a megoldás?

„Már számtalan applikációval könnyíthetjük meg az autóban való telefonálást.Hangfelismerő segítségével például a kimondott szavainkat alakíthatjuk írott üzenetté (bár itt meg kell nyomni a küldést), de automata válaszüzenetben is közölhetjük, hogy éppen vezetünk. A szövegblokkoló alkalmazás is jó választás lehet, hiszen egy bizonyos sebesség felett nem enged üzenetet írni. Egyszerű és nagyszerű megoldás a kihangosító is, mert így kényelmesen, a telefonunk kézben tartása nélkül beszélgethetünk” – mondta Szikszai József, a Generali Biztosító vagyon- és gépjármű-kárrendezési igazgatója.

