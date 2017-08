Török Gábor: ez lesz az első számú kérdés 2018-ban

Nem elegendő azt mondani, hogy fogjanak össze a pártok, azt fel is kell építeni, jegyezte meg a politológus a Hír TV Egyenesen című műsorában. Török Gábor szerint jelenleg az a legvalószínűbb, hogy az ellenzéki erők külön-külön indulnak, legfeljebb a végén visszalépnek valaki javára.

A baloldali összefogás lehetőségével kapcsolatban kifejtette: „2014-ben is azért bukott meg az összefogás [...], mert sem a választók nem voltak rá felkészítve, nem volt előhangolva, keretezve, értelmezve, az igény nem volt felkeltve” – emelte ki, folytatva: maguk a politikai szereplők sem fogadták el az összefogást mint politikai konstrukciót. Így ő elképzelhetetlennek tartja, hogy az egyébként akár több százezres, milliós támogatottsággal bíró pártok hátralépnek és előtérbe engednek valakit.

A politológus megjegyezte, ő több jó ötlettel is tudna szolgálni a pártoknak, de azok is irreálisak lennének, amelyeknek a megvalósulása a nullával egyenlő. Szerinte jelenleg az a legvalószínűbb, hogy az ellenzéki erők külön-külön indulnak, legfeljebb a végén, akár az utolsó héten visszalépnek valaki javára.

2018 tavaszán az első kérdés az lesz – véleménye szerint –, hogy van-e első számú kihívó. Ha a választó talál egy ilyet, az gravitációs hatással is bírhat. Most nem az a topik, hogy Botka vagy Vona, hiszen még az is kérdés, hogy a szocialisták jelenlegi miniszterelnök-jelöltje ott lesz-e akkor és amikor ezt a kérdést fel kell tenni. „Az ellenzék nincs abban a politikai állapotban, hogy most egy ilyen tervet akár csak érdemben is, akárcsak gondolatkísérletként is mérlegeljen.”

