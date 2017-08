Török Gábor: megakadályozható a Fidesz győzelme a jelenlegi választási rendszerben is

Nem elegendő azt mondani, hogy fogjanak össze a pártok, azt fel is kell építeni, jegyezte meg a politológus az Egyenesen stúdiójában. Török Gábor szerint jelenleg az a legvalószínűbb, hogy az ellenzéki erők külön-külön indulnak, legfeljebb a végén visszalépnek valaki javára.

A Fidesznek egy 40-45 százalékos listás eredményt feltételezni reális, akkor ahhoz, hogy ne legyen abszolút többségük, körülbelül negyven egyéni helyet kellene elveszíteniük, ismételte meg egy korábbi állítását a politológus, hangsúlyozva: nem arról szól a történet, hogy ennyit el fog veszíteni a Fidesz, csak van rá reális esély.

Vagyis a jelenlegi választási rendszerben is megakadályozható a jelenlegi kormányzópárt győzelme, abszolút többsége. Ebben az esetben három lehetősége maradna a Fidesznek: koalíció egy másik párttal – amely a magyar politikában szentségtörésnek számítana –, néhány képviselőt „átcsábít, megvesz”, illetve egy előre hozott választás kiírása, foglalta össze Török Gábor.

Nyolc hónap alatt sok minden történhet, jegyezte meg. Jelenleg azért nem fognak össze a pártok, mert még pozícióharcok folynak, vélekedett. „Az MSZP–DK versenyben például a DK pozíciója most jobb, mint volt mondjuk pár hónappal ezelőtt. Az MSZP–Jobbik versenyben a Jobbik esélyei most jobbak, mint pár hónappal ezelőtt, amikor úgy tűnt, hogy az MSZP erősödik” – sorolta.

2018 tavaszán az első kérdés az lesz – véleménye szerint –, hogy van-e első számú kihívó. Ha a választó talál egy ilyet, az gravitációs hatással is bírhat. Most nem az a topik, hogy Botka vagy Vona, hiszen még az is kérdés, hogy a szocialisták jelenlegi miniszterelnök-jelöltje ott lesz-e akkor és amikor ezt a kérdést fel kell tenni. „Az ellenzék nincs abban a politikai állapotban, hogy most egy ilyen tervet akár csak érdemben is, akárcsak gondolatkísérletként is mérlegeljen.”

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!