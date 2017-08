Lelőtte a rendőrség a barcelonai tömeges gázolásban részt vevő terroristák egyikét - a nap hírei

Lelőtte a rendőrség a délutáni barcelonai tömeges gázolásban részt vevő terroristák egyikét. A katalán rendőrség közölte: kiüríti a merénylet környékét, mert keresi a merénylő további cinkosát vagy cinkosait. Egyes hírek szerint hárman is részt vehettek a merényletben. Közben ellentmondó hivatalos információk jelennek meg az áldozatok számáról. A katalán kormány belügyi tanácsosa szerint egy halott és 32 sebesült van és túlzónak nevezte a sajtójelentéseket. Nem sokkal később azonban Twitter-üzenetében már ő maga is 13 halottat és több mint 50 sebesültet említett. A rendőrség őrizetbe vett egy férfit, később a hatóságok ezt hivatalosan is megerősítették. A rendőrség cáfolta ugyanakkor azokat a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint a feltételezett merénylő egy bárban túszokat ejtett volna. A rendőrség által terrorista cselekménynek minősített támadás a turisták által kedvelt La Rambla sétálóutcán történt.

Elismeréseket adott át a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára augusztus 20-a alkalmából. Kontrát Károly az ünnepségen azt mondta, a Szent Istváni alapoknak köszönhetően Magyarország ma is élen jár Európa védelmében, és ezért köszönet illeti a határokat védő rendőröket és katonákat.

További szervezetek csatlakozását javasolta a párizsi klímaegyezményhez a magyar köztársasági elnök. Áder János az Emmanuel Macron francia államfőnek írt levelében úgy fogalmazott: nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok kormányzatának részvétele nélkül nehezebben érhetők el a közös éghajlatvédelmi célok, ezért új szövetségesekre van szükség a klímaegyezmény végrehajtásakor.

A MÁV 11 nagykapacitású motorvonat vásárlásáról írt alá szerződést a Stadlerrel - közölte a vasúttársaság. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a MÁV-Start Zrt. augusztus elején kötött 60,5 milliárd forint értékű támogatási szerződést az emeletes motorvonatok beszerzésére és a projekthez kapcsolódó feladatok ellátására. A fejlesztést az Európai Unió finanszírozza. A vasúttársaság a Budapest-Vác-Szob és Budapest-Cegléd-Szolnok elővárosi vasútvonalakon állítja forgalomba a járműveket 2019 és 2020 között.

Bár korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elképzelhetőnek tartotta, hogy mégsem érkezett rovarirtószerrel szennyezett tojástermék Magyarországra, szerda estére a hatóság ismét megerősítette: fipronillal szennyezett tojást és tojásterméket is találtak az elmúlt napokban. A hivatal kivonta az érintett termékeket a forgalomból.

Legkésőbb szeptember elején bemutatja a nyilvánosságnak az MSZP miniszterelnök-jelöltje azokat a szakértőket, akiket kormányprogramjának megírására és népszerűsítésére kért fel. Botka László az InfoRádió Aréna című műsorában kijelentette: nem alakít árnyékkormányt. Beszélt arról is: sok vidéki településen találkozik helyben elismert, sértett szakemberekkel. Ők tavasszal még nem akartak mellé állni, de most már vállalják a jelöltséget.

Felvette a kapcsolatot a Bulgáriában tengerbe fulladt magyar nő ügyében a külképviselet a hatóságokkal, és értesítette a hozzátartozókat. A 28 éves magyar nő Bécsben élt, és egy héttagú társasággal nyaralt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!