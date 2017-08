Szégyenlistákat írnak a magyar településeken

Bár a telefonbetyárok kora már lejárt, nehéz volt a feltárcsázott féltucat csepeli magánszemélyt meggyőznünk arról, hogy nem tréfából hívjuk őket, hanem tényleg szerepelnek a kerület rendszeresen frissített adóslistáján - írja a hvg.hu.

A felsorolásból találomra kiválasztottak közül volt, aki néhány százezer, de olyan is, aki több mint egymillió forinttal tartozik – legalábbis az önkormányzat szerint: az öt megkeresettből négynek ugyanis fogalma sem volt sem az adósságról, sem arról, hogy a neve szerepel a szégyenlistán.

A tartozásról állításuk szerint semmilyen értesítést nem kaptak a helyhatóságtól, ahogy arról sem, hogy a nevüket a bárki által böngészhető kínos felsorolásban láthatják viszont. Az ötödik megkérdezett arról tudott ugyan, hogy egy vitatott telekadóügylet miatt néhány százezres hátraléka van az önkormányzat felé, de majdnem elejtette a telefont, mikor a hvg.hu munkatársától tudta meg, hogy az összeg inkább a kétmillió forinthoz közelít.

Hasonlóan járt a lap a miskolci adósok névsorát ellenőrizve is: itt négy érintettet – köztük egy ügyvédi irodát – hívtak fel, de mindegyiküktől azt a választ kapták, hogy nincs tartozásuk, és ennek az ellenkezőjéről, illetve a listára kerülésről sem kaptak semmilyen értesítést az önkormányzattól. (Mindkét hivatal összesítésében vannak persze olyan, a cégnyilvántartás szerint sok esetben már felszámolás alatt álló vállalkozások is, amelyek az adóhatóság havonta frissített adóslistáján is szerepelnek, tehát feltehetően joggal áll a nevük a települési összesítésben.)

