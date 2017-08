Túl sok gyógyszert szedünk, sokan függők is

Korábban Zacher Gábor toxikológus az M1 aktuális csatorna egyik műsorában azt mondta: kétszázezren lehetnek azok, akik gyógyszerfüggők, 70 ezren altató- vagy nyugtatószerfüggők, 25 ezren orrcsepp miatti addikciótól szenvednek. Sokan vannak azok is, akik a hashajtót szedik rendszeresen és nagy mennyiségben, körülbelül 100 ezer hashajtófüggő élhet az országban.

A témával kapcsolatban egy neve elhallgatását kérő gyógyszerész nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. Mint mondta, a hashajtó mellett orrcseppből is nagyon sok fogy a patikában.

„Orrcseppfüggő nemzet a magyar”,

pedig ez a szer is kifejezetten ártalmas is lehet hosszú távon. Kiszárítja ugyanis a nyálkahártyát, így pedig az kevésbé ellenálló a különféle baktériumoknak. A legtöbb orrspray ráadásul recept nélkül kapható, és hiába mondják a gyógyszerészek, hogy ne használják ezt vagy a hashajtót folyamatosan, a legtöbb beteg nem fogadja meg a tanácsot.

Németh Attila a Magyar Nemzetben kiemelte:

a függőségi hajlam genetikailag öröklődhet,

amennyiben a családban már előfordult szenvedélybeteg. Ez nem jelenti azt, hogy valaki automatikusan függő lesz, de tény, hogy hajlamos lehet rá. Egy olyan élethelyzetben például, amit nem tud kezelni, sokat stresszel és nyugtatókat kezd szedni, nem biztos, hogy érzi majd, hol a határ. De

ha van rendszeres orvosi felügyelet, és a beteg is figyel magára, akkor még a hajlam ellenére sem lesz függő az illető.

A nyugtatók és szorongásoldók mellett igen gyakran okoznak függőséget az altatók is. Németh Attila szerint ez leginkább azért alakul ki, mert idővel annyira hozzászokik a szervezet a gyógyszerhez, hogy nélküle már nem is tud aludni a beteg. Ezért nem célszerű hosszú távon szedni ilyen pirulákat, inkább csak akkor, ha az adott élethelyzet ezt megkívánja.

A gyógyszerfüggőség még nem akkora probléma hazánkban, mint az alkoholfüggőség, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a jelenséget. A pszichiátriákon is együtt kezelik a gyógyszer-, alkohol- és drogfüggőket.

A gyógyszerfüggőség felismeréséről a szakember azt mondta,

legyen gyanús, ha az illető napközben is fáradt, kábult, lassabban beszél és nem csinálja gördülékenyen a napi rutinját.

Ilyenkor érdemes pszichiáterhez fordulni, de az egyedi, hogy szükséges-e befektetni egy intézménybe vagy sem. Aki hajlandó követni az orvos utasításait, azt ambulánsan is lehet kezelni. A megvonásos tünetek azonban itt is jelentkeznek, ahogy az alkohol és a drog esetében is - olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!