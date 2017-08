Tüntetés lesz augusztus 20-án

Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a Szabad sajtó útján mások mellett az ellenzéki párt alelnöke és Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke is felszólal. A demonstrációhoz csatlakozott az MSZP is. Az LMP-t is hívták, de ők távol maradnak - írja az atv.hu.

„Magyarországon a sajtó szabadsága, a sajtó függetlensége és a civil szervezetek függetlensége veszélyben van, hagyja őket békén Orbán Viktor!” - foglalta össze a vasárnapra szervezett ellenzéki tüntetés mondanivalóját az Együtt választmányi elnöke.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!