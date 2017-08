Rétvári Bence: mi nem nemzetiség, hanem nemzet szeretnénk lenni Magyarországon

Rétvári Bence a Pest megyei településen tartott ünnepi beszédében arról beszélt, hogy a globalizáció mellett egy másik külső veszéllyel is szembe kell mostanában néznünk, ez pedig a modern kori népvándorlás. Hozzátette: sokszor hangzik el ma, hogy tiszteletet kell mutatni a határainkhoz érkező, segítséget kérőkkel szemben, de nekik is tiszteletet kell mutatniuk a magyar törvények iránt, a magyar nemzet iránt, a magyar kultúra iránt, a magyar gazdaság iránt, vagy a magyar közbiztonság érdekeiért.

A határokon szolgáló rendőröket és katonákat korunk "végvári vitézeinek" nevezte az államtitkár, szavai szerint nekik köszönhető, hogy Magyarország ma biztonságosabb, mint Európa sok más állama, és nem kell olyan terrorcselekményektől félnünk, mint a barcelonai, londoni, vagy a párizsi támadások.

Az Emmi államtitkára szerint nem helyes, hogy Európában egyesek arra törekszenek, hogy az elfogadást önfeladássá változtassák, amivel az európai identitást is gyöngítik. Úgy fogalmazott: a nemzeti identitás az, amely valamelyest megkülönbözteti a nemzeteket, a keresztény alapokon létrejövő jogrendszer, filozófia, gondolkodás és etika pedig az, amely összeköti őket Európában.

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője és a párt alelnöke a Kvassay Jenő Általános Iskolában tartott ünnepségen azt mondta, hogy amikor ma nemzetben, közösségben és hagyományos értékekben gondolkodunk, akkor tudnunk kell, hogy meg kell küzdenünk ezekért. Nem létezik multikulturális, csak sokszínű állam, mi itt is sokfélék vagyunk - mondta a frakcióvezető. Hozzátette: két, három, vagy többféle kultúra egymás mellett élése nem lehetséges, ezt láthatjuk ma Európában is. A KDNP alelnöke szólt arról is, hogy keresztény értékeinket, hazánk függetlenségét, a belső normák által rendezett világunkat meg kell őriznünk és tovább kell adnunk a következő nemzedékeknek.

