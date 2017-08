Ezt tudnia kell minden vásárlónak az iskolakezdés előtt

Sokan most szerzik be az iskolakezdéshez szükséges felszerelést, ruházatot. Mit lehet visszavinni, cserélni, mire van kötelező jótállás? Az iskolatáskára például nincs!

A legfontosabb tudnivaló Kóródy Dávid, a Budapesti Békéltető Testület hivatalvezetője szerint, hogy csak akkor lehet az előírások szerint visszavinni a termékeket, ha azok tényleg hibásak. Vagyis

ha a gyereknek nem tetszik például az adott táska, tornaruha vagy tornacipő, emiatt nem lehet reklamálni.

Csak akkor lehet, ha gyártási hibás volt a termék, és például elszakadt az anyaga. Ilyenkor a fogyasztók kérhetik, hogy ingyen javítsák meg a terméket. De tudni kell, hogy hiba esetén legkésőbb két évig lehet reklamálni.

Vízválasztó hat hónap

Az is fontos, hogy a hiba mikor jön elő az adott terméken. Ha hat hónapon belül, akkor a fogyasztók védettebb helyzetet élveznek, mert a fogyasztói bejelentés után ilyen esetekben az eladónak kell bizonyítania, hogy ő jó terméket adott el és a hiba később keletkezett.

Ha a hiba fél év eltelte után jön elő, akkor már a fogyasztónak kell bizonyító szakvéleményt szereznie.

Garancia és jótállás

Vannak olyan tartós fogyasztási cikkek, amelyeket tipikusan iskolakezdésre vásárolnak. Ilyen például a 10 ezer forint feletti zsebszámológép vagy sporteszköz. Ezekre az előbbi összeghatár feletti ár esetén kötelező egyéves garancia jár.

Nincs viszont ilyen garancia például az iskolatáskára.

A garancia nagyobb védelmet nyújt a vásárlónak a fent említett esetekhez képest, mert a garanciális idő alatt, hiba esetén, végig az eladó kötelessége bizonyítani, hogy ő hibátlan terméket adott el. Ha nem teszi meg, akkor jár a fogyasztónak az ingyenes javítás vagy csere.

Fontos, hogy kötelező garanciális termék esetén jótállási jegyet kell adni a fogyasztónak, ám ha az adott áruház alkalmazottja ezt elmulasztotta, vagy tévesen állították ki, a számlával vagy a nyugtával (ezt mindig meg kell őrizni!) a fogyasztó érvényesíteni tudja a jogait.

Az is fontos a Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint, hogy a fogyasztó be tudta mutatni a jótállási jegyet, de a forgalmazó a számlát, nyugtát is követelte. Ez nem jogszerű, nem lehet pluszban a számlához, nyugtához kötni a jótállás érvényességét.

