Már nem nyomoznak a BKK-s etikus hacker ellen

Megszüntette a nyomozást az ügyészség a BKK-ügy etikus hackere ellen. A 18 éves fiatalember azzal vált ismertté, hogy miután felhívta a BKK figyelmét az online jegyárusítási rendszerük hibáira, a vállalat feljelentette őt és a rendőrség házkutatást is tartott a lakásábán.

Az etikus hackert képviselő Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közölte, hogy már nem gyanúsítják bűncselekménnyel azt a fiatalembert, aki rámutatott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) online jegyárusító rendszerében található biztonsági résre azzal, hogy 50 forintért vásárolt magának bérletet. Ezt a bérletet sosem használta, és nyilvánvalóan jóhiszeműen járt el, amikor azonnal jelezte is a cégnek a hibát. A BKK feljelentette a közérdekű bejelentőt, akinek lakásán a rendőrség is megjelent és házkutatást is tartottak nála.

Mostani határozatával az ügyészség kimondta, hogy a fiatalember tette nem bűncselekmény, hiszen az nem veszélyes a társadalomra. Ehhez képest meglepő következtetés, hogy a házkutatást jogszerűnek minősítette az ügyészség - közölte a TASZ.

“Jelen esetben akkor is felforgathatja a rendőrség valakinek a lakását, ha nem követ el bűncselekményt, hanem a társadalom érdekében cselekszik. Ezzel a gyakorlattal az állam megfélemlíti a közérdekű bejelentőket ahelyett, hogy támogatná őket” - nyilatkozta Dojcsák Dalma, a TASZ Politikai Szabadságjogok Projektjének vezetője.

