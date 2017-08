Drasztikus fordulat jön az időjárásban

A hidegfront mögött alacsony nedvességtartalmú, de viszonylag hűvös levegő érkezik, a keddre várható csúcsérték még 3-4 fokkal elmarad ilyenkor megszokottól - mondta Jenki Szilvia, és hozzátette: napos idő lesz a jellemző, kedden csapadék nem valószínű. A hajnali 10-15 fokról délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet.

"A következő napokban fokozatos felmelegedésre számíthatunk, a csúcsérték csütörtökön a 28, pénteken a 31, szombaton a 33 fokot is elérheti,

vasárnap és hétfőn tetőzik a hőség, délután 34 fok körüli értékekkel.

Augusztus utolsó napjaiban egy-két fokkal mérséklődhet a nagy meleg, de még akkor is 30 fok közelében lehet a csúcshőmérséklet. Frissítő záporokra is kicsi az esély, továbbra is napsütés lesz túlsúlyban" - mondta a meteorológus.

