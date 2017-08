Komoly gondok vannak a bírságolórendszerrel

Milliókból épült, dugókat okozott, de több áru mérésére most alkalmatlan a tengelysúlymérés, viszont egy kiló súlytöbbletért is büntetés járna.

A tengelysúlymérő rendszer élesítése előtt ki kell küszöbölni annak hibáit - figyelmeztet a rendszert egyébként támogató és a tesztelésben is résztvevő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete.

Somogyi Gábor főtitkár szerint azonban több áru esetén is kiderült, hogy nem működik pontosan a magyar rendszer. Ilyen rakomány az ömlesztett áru, az élő állatok, valamint a különböző folyadékok.

Az Európában és talán a világon is egyedülálló rendszernek a többi új rendszerhez hasonlóan vannak gyermekbetegségei - mondta a főtitkár, aki jelezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy szívesen részt vennének a tesztekben, hogy pontossá tegyék a méréseket.

Ráadásul majd a téli időszak útviszonyai alatt is szükséges tesztelni a tengelysúlymérést, mert akár a járműre tapadó hó is módosíthatja a teherautók súlyát. A sofőr viszont a jelen állás szerint egy kiló súlytöbbletért is büntetést kap, amit nem tart megfelelő gyakorlatnak az egyesület. Életszerűtlen ugyanis, hogy egy 40 tonnás szerelvénynél plusz egy-két kiló is büntetést vonjon maga után.

A rendszer Somogyi Gábor szerint december 19-re elindulhat élesben, a legjobb ugyanakkor az lenne, ha addig a téli körülményeket is tesztelni lehetne. A kormányzat ezért december 31-ig türelmi időt léptet életbe, vagyis a szabálysértést elkövető fuvarozókat figyelmeztetik, de büntetést nem kapnak.

