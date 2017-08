Magyar sportolót is keres az Europol - öt magyar is van a legkeresettebb európai bűnözők között

Egyikük ügyéből még tévéfilm is készült.

Az Europol honlapján az szerepel, hogy öt magyar származású szökevényt is keresnek a hatóságok, köztük egy Ausztriában élő motorversenyzőt, Foco Tibort, aki most már 61 éves, ám szökése óta nem találják, pedig 2900 eurós (900 ezer forintos) nyomravezetői díjat is kitűztek fejére - írja a Bors.

Foco Tibor ügyével sokáig foglalkozott a sajtó. Az 1986. március 13-án linzi pályaudvarnál lelőtt és holtan talált prostituált ügyében csukták le, de ő sosem ismerte be a gyilkosságot. Életfogytiglant kapott. A börtönévek alatt egyetemi tanulmányokat kezdett, majd 1995-ben két börtönőr kíséretében elmehetett a linzi egyetemre is, ahonnan viszont el tudott szökni és azóta sem találják.

Plank Zoltánt gyilkosság, súlyos testi sértés és fegyveres rablás miatt keresik, amiért 2014-ben rendőrnek kiadva magát 465 millió forintot rabolt el egy kínaitól, majd géppisztollyal rálőtt az utánuk eredő kínaiakra. Plank és társai korábban bérgyilkosokat fogadtak, hogy végezzenek üzletfeleikkel.

Kosztandinvoszki Viktor Miklós "számítógépes zseni", aki drogokkal, pszichotróp anyaggal kereskedett, ám nem vonult be 15 évig tartó börtönbüntetésére: 2014-ben megszökött a házi őrizetből.

A szlovákiai magyar Szűcs Henrichet zsarolás és védelmi pénz szedése miatt, míg az ötödik magyart, Bánáti Attilát drogkereskedelem vádjával keresik.

