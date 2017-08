Szijjártó: továbbra is rendkívül a terrorfenyegetettség - a nap hírei

2019 elejétől várható az inflációs cél fenntartható elérése - közölte a nemzeti bank Monetáris Tanácsa. A jegybank döntéshozó testülete azután jelezte ezt, hogy az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 0,9 százalékos alapkamaton és nem módosított a kamatfolyosón sem. A monetáris tanács értékelése szerint a külső környezet továbbra is lefelé mutató inflációs kockázatot hordoz, a testület a cél eléréséhez szükséges kondíciókat kész nem hagyományos, célzott eszközökön keresztüli lazítással biztosítani.

A reálkeresetek júniusban 12,3 százalékkal, az első fél évben 10 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit - közölte a Központi Statisztika Hivatal. A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő kereset-rendezések voltak hatással. Júniusban az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 197 ezer 700 forint volt.

Budapesten új épülettel bővítette gyógyszergyárát a dán Xellia. A mintegy 3,5 milliárd forint értékű beruházással 80 új magasan kvalifikált munkahely jön létre a fertőzések kezelésére szolgáló szereket gyártó kőbányai üzemében. Az átadáson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a gazdaságpolitika prioritásának nevezte, hogy minél több magas hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztésre alapuló versenyképes munkahely jöjjön létre Magyarországon.

Testület létrehozását kezdeményezi a kereskedelmi ágazatban zajló párbeszédért a Munkástanácsok Országos Szövetsége. Palkovics Imre elnök közölte: a párbeszédet a Tescónál kialakult problémák, a bérfeszültségek és a létszámhiány miatt kezdeményezte az egyesület. Hozzátette: szeptember elején, közepén kezdheti meg a munkáját a bizottság. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a Tescóval folytatott bértárgyalásokról elmondta: a dolgozók 25 százalékos béremelést követelnek, ami 14 milliárd forint ráfordítást jelentene a cég számára.

Az Invitel telekommunikációs szolgáltató kínálatában is megjelenik a kedvező árú Digitális jólét alapcsomag. A védjegy használatáról kötött megállapodáson elhangzott, hogy a szolgáltatók az előírtál lényegesen korszerűbb szolgáltatásokat biztosítanak. Eddig több ezren jelezték előfizetési szándékukat. David Blunck, az Invitel csoport vezérigazgatója közölte: a cég egy éven belül csaknem 200 ezer háztartásba juttatja el a nagy sávszélességű internetszolgáltatást, a fejlesztésekhez pedig az uniós és kormányzati támogatásokon túl saját forrásait is felhasználja.

Testkamerákat tesztel a MÁV-Start. A jegyvizsgálókon kitűző jelzi az utasoknak, hogy hang- és képrögzítés történik. A vasúttársaság azért döntött így, mert az idén augusztusig 53 kalauzt ért támadás, az elkövetőket az sem riasztja vissza, hogy akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak közfeladatot ellátó személy elleni erőszakos bűncselekményért. A felvételeket a vasúttársaság a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Helyi népszavazást kezdeményezett a Ferencvárosban az MSZP az új Duna-híd megépítése miatt. A tervezett átkelő Észak-Csepelen keresztül kötné össze Dél-Budát Pesttel. Pál Tibor, a 9. kerületi önkormányzat szocialista képviselője az InfoRádiónak elmondta: az Illatos út felől érkező kétszer kétsávos új út miatt fákat kellene kivágni a József Attila lakótelepen élők által kedvelt Határ úti Kiserdőben. Az ellenzéki párt szerint inkább az M5-ös bevezető szakaszának forgalmát kellene elterelni. A helyi lakosságot megosztja a híd építésének kérdése.

Helyesnek tartja az oktatási rendszer átalakítására kijelölt irányt a területért felelős államtitkár. Palkovics László az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kijelentette: bár a változtatások lassan mennek végbe, ezek eredményeként hatékonyabb rendszer és egyértelműbb viszonyok alakultak ki. Az igazgatói kinevezések átadásakor Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke hangsúlyozta: minden adott a kiszámítható, értékteremtő munkához a most induló tanévben.

Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas Testről és lélekről, valamint Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje is szerepel az Európai Filmdíjak válogatáslistáján. A felsorolásban 31 európai országból 51 olyan játékfilm szerepel, amelyet az Európai Filmakadémia jelölésre javasol az elismerésekre.

Továbbra is rendkívülinek tartja a terrorfenyegetettséget Európában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kijelentette: a nyáron történtek azt bizonyítják, hogy a kontinensen soha nem volt olyan rossz a biztonsági helyzet, mint most. Beszélt arról is, hogy rendkívüli módon megnőtt a konzuli ügyek száma, ezért a tárca 80-nal megemeli a külföldön szolgálatot teljesítő konzulok létszámát.

Finnországban előzetes letartóztatásba került a turkui késeléses támadás fő gyanúsítottja. A marokkói férfi beismerte tettét. Abderrahmán Meska pénteken két nőt megölt, és további nyolc embert megsebesített. További három marokkói gyanúsított is vallomást tett az ügyben, egy eddig őrizetben lévő társukat pedig elengedték a rendőrök.

Olaszországban egy csecsemőt és két kisgyermeket sikerült kimenteni az Ischia szigetén történt földrengésben összeomlott ház romjai alól több órával a katasztrófa után. A természeti csapás számos lakóházat rongált meg, és összedöntött egy templomot. A Richter-skálán 4-es erősségű földrengésben ketten meghaltak, 39-en megsérültek, és mintegy 2600-an hajléktalanná váltak.

