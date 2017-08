Veszélyt jelenthet Magyarországra is a horvátországi erdőtűz

A nyár derekán tomboló kanadai erdőtüzek füstje a magas légkörben utazva érte el Magyarországot a napokban, de míg ez a füst nem okoz a talajszinten légszennyezést, addig a jelenleg is égő horvát erdők füstje szerencsétlen időjárási körülmények esetén Magyarországon is légszennyező hatásúak lehetnek.

A kanadai erdőtüzek füstje 8-10 kilométeres magasságban figyelhető meg Magyarország felett, de ehhez speciális áramlási viszonyok kellettek - mondta az InfoRádiónak Pappné Ferenczi Zita, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Kanadában éppen olyan légköri viszonyok voltak, hogy a tűzben keletkező apró részecskék fel tudtak jutni a magas légkörbe, és a nyugati áramlással el tudtak érni Európa térségébe. Most szabad szemmel is láthatók voltak, elsősorban napkelte és napnyugta időszakában.

"Szerencsére olyan magasan van, hogy a talaj közelében a levegő minőségét nem befolyásolják, és a levegőminőség-mérő állomások nem is mutatták ki" - mondta a meteorológus.

Sokkal inkább veszélyes a helyzet a horvátországi erdőtüzek miatt, mert jóval kisebb a távolság. Itt is sok múlik az áramlásokon, de nem kell feljutnia a szennyezésnek a magas légkörnek, hanem közvetlenül a talaj felett is Magyarországra érkezhet, ha határhoz közelebbi terülteken történik tűzeset - mondta Pappné Ferenczi Zita, és példaként a néhány éve történt bugaci tűzesetet említette, amelynek a hatása Budapesten is mérhető volt.

Mint mondta, ilyenkor elsősorban a PM10 és a szén-monoxid légköri koncentrációja tud emelkedni, jelenleg azonban nem mutatható még ki Magyarországon a horvátországi tűzeset hatása.

