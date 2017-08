Csütörtöktől a Nyugati tér környékét is jobb elkerülni

Csütörtöktől már a Nyugati téren is forgalomkorlátozásokra lehet számítani a 3-as metró felújításának előkészületei miatt. Az Árpád hídnál és az Újpest-Városkapu metróállomásoknál már korábban elkezdtek dolgozni.

Csütörtökön már a Nyugati téren is elkezdik a 3-as metró a felújításának előkészületeit. A BKV közölte, hogy ezért várhatóan október 31-éig forgalomkorlátozások lesznek a környéken, mert a metrópótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkálatokat. Közúti jelzőrendszert építenek ki, áthelyezik a közműveket, és utat is építenek.

A nappali munkavégzés miatt a Margit híd irányából balra a Váci útra kanyarodó két forgalmi sávból csak a belső lesz járható; a Bajcsy-Zsilinszky útról balra, a Margit híd irányába nem lehet kanyarodni, a visszafordító sáv járható marad. A Teréz körútról jobbra, a Váci útra kanyarodva sávszűkület várható. A Váci úton a Margit híd felé jobbra kanyarodó sávot egy szakaszon lezárják, de jobbra kanyarodni továbbra is lehet. A Váci útról a visszafordító és a balra az Oktogon felé kanyarodó két forgalmi sáv közül csak a belsőn lehet közlekedni.

A 3-as metró északi szakaszán már elkezdték a rekonstrukció előkészületeit, az Árpád hídnál várhatóan október végéig tartanak a Váci út – Róbert Károly körút csomópontjában a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkálatok, ezért jelenleg is korlátozások vannak a környéken. Az Újpest-Városkapu metróállomásnál is dolgoznak a felújítás előkészítésén, a Váci út belvárosba vezető oldalán a szélső forgalmi sávot lezárták, az útszűkület augusztus 31-ig marad érvényben, autóbuszmegállót is kialakítanak itt.

Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek korábban azt mondta, ha szeptember elejéig aláírják a szerződést a Strabaggal az északi szakasz hat állomásának felújításáról, akkor a munkálatok októberben megkezdődhetnek. A Strabag 24 milliárd forintért vállalta a beruházást. Bolla Tibor hozzátette: a hat megállónak 2018. november végéig kell elkészülnie, így bő egy év alatt megújulhat az Újpest-Központi, az Újpest-Városkapui, a Gyöngyösi utcai, a Forgách utca, az Árpád hídi és a Dózsa György úti metróállomás.

A BKV vezetése abban is bízik, hogy a 3-as metró alagútjának és biztosítóberendezéseinek felújítására kiírt tender eredményhirdetésével sem kell tovább várni augusztus végénél. A társaság a lehető leghamarabb szeretné megismételni a két közbeszerzési eljárást, a szakértők mindenekelőtt azt vizsgálják, kell-e bármit is változtatni a kiíráson ahhoz, hogy az végre eredményes legyen.

Tarlós István főpolgármester júniusban beszélt arról, hogy a főváros nem kap plusz pénzt a kormánytól a munkálatokra, amelyet ezért saját maradványából egészít ki. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szintén júniusban mondta el, hogy a főváros, a kormány és Brüsszel, vagyis az Európai Bizottság ennek a programnak a három szereplője, ezért egyeztetésre van szükség, hogy Budapest további uniós forrásokból az egész metróvonalat fel tudja újítani.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!