Szükségállapot Budapesten

A lap azt írja a szerdai számában, hogy a Hős utcai gettóban uralkodó körülmények miatt egyre élhetetlenebb a környék. Az önkormányzat próbál gátat szabni a helyzet romlásának, aminek részben a korábbi elhibázott lakáspolitika is oka. A helyzet tarthatatlansága miatt állandó rendőri jelenlét van a területen.

Néhány nap leforgása alatt összesen 21 fiatal, köztük egy 15 éves lett rosszul egy pszichoaktív szer miatt a Hungária körút Hős utcai környékén. Az érintett droghasználók között volt, aki meg sem várta a zárójelentését, és megszökött a Péterfy Sándor Utcai Kórházból.

"Senki sem volt életveszélyes állapotban, néhány óra leforgatása alatt mindenki tudata kitisztult, így nem volt szükség semmilyen speciális terápiára sem" – mondta a Magyar Időknek Pap Csaba toxikológus.

A rosszullétek a hírhedt Hős utca környékén múlt hét szombaton kezdődtek: délben rohammentő és négy rendőrautó várakozott a Hungária körúti benzinkút mögött. Aznap már ötödik alkalommal hívták ki őket utcán fekvő, bódult emberekhez. Vasárnap szintén többeket vittek a mentők kórházba. Hétfő óta állandó a közterület-felügyelők és rendőrök jelenléte, ennek ellenére újabb 18 embert kellett kórházba szállítani.

Az, hogy egy újfajta pszichoaktív szerről van-e szó, majd csak néhány hét múlva, a laborvizsgálatok alapján derül ki. A toxikológus főorvos szerint a tünetek alapján feltehetően valamilyen cannabinoidszármazékot – az úgynevezett varázsdohányt vagy biofüvet – használhattak a fiatalok. Mint mondta: a valódi veszély nem a szerben, hanem a használója magatartásában rejlik.

Hős utca Budapest egyik krízisterülete. A gettóban élők jelentős része drogfogyasztó, bűnöző életmódot folytat, több gyilkosság történt, és gyakoriak a késelések is. Évekkel ezelőtt egymásra lövöldöztek, történt már áramlopás miatt gázrobbanás és lakástűz is a zónában, ahova már a mentők is csak rendőri kísérettel mernek bemenni.

"A kőbányai önkormányzat évek óta küzd, hogy a Hős utcai társasházak ügyében tiszta jogi helyzetet teremtsen és segítsen az itt élő, nehéz sorba került, de magukért tenni akaró emberek problémáján" – nyilatkozta a Magyar Időknek Kovács Róbert. Kőbánya fideszes polgármestere szerint azzal az ott élők is legalább egy évtizede tisztában vannak, hogy az épületek műszaki állapota miatt hosszú távon nincs más megoldás, mint a háztömbök szanálása, de az önkormányzat keze több ok miatt is meg van kötve. Az ingatlantulajdonosok kivásárlása, a tulajdonba adott lakások kisajátítása, a közműtartozások rendezése, a területen felhalmozott 5-600 köbméter szemét eltakarítása és a részleges talajcsere, a házak elbontása az önkormányzat számításai szerint elérné a 2,25 milliárd forintot. Ez jóval meghaladja a kerület anyagi lehetőségeit, ráadásul a két Hős utcai telekingatlan nem fedezné ezeket a költségeket.

"Amíg erre forrás nem lesz, addig az önkormányzat igyekszik olyan helyzetet fenntartani, ami némiképp élhetőbbé teszi a Hős utca tágabb környezetét" – hangsúlyozta Kovács Róbert, aki szerint a közvilágítás helyreállításával, térfigyelő kamerák kihelyezésével, illetve az állandó rendőri jelenléttel is javítani próbálnak a terület közbiztonságán. Kovács Róbert hozzátette: Kőbánya minden pályázati lehetőséget kihasznál, hogy újabb forrásokat vonjon be a meglévő lakásállomány felújítására, illetve a Hős utcához hasonló területek megújítására - olvasható a Magyar Időkben.

