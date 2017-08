Váratlan változás az orfűi tavaknál

A rendkívül meleg időszakok ellenére is kiváló az orfűi tavak vízminősége, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy elszaporodtak a rákok is.

Az idei nyáron több hőhulláma alapvetően nem tesz jót a tavak vizének és élővilágának sem. A túl nagy melegben olyan biológiai folyamatok mennek végbe, amik nem feltétlenül kedvezőek az élővilág számára.

Az orfűi tavaknál is aggodalomra adott okot a helyzet, ám annak ellenére, hogy természetes víz révén nem tudják átforgatni, a vízminőség és a vízi élet feltételei is kiválóak maradtak a nyár végére is.

– Szerencsére a nagy kánikuláknak általában egy kisebb-nagyobb vihar, zápor, eső vetett véget, Orfű sosem maradt ki a szórásból, ez jót tett a természetnek – mondta el a bama.hu-nak Rács Zoltán, a Pécsi-tó NKft. ügyvezetője.

Nem figyeltek meg nagyobb mértékű hal- és kagylópusztulást, viszont elszaporodtak a nyár során rákok. Ez nagyon pozitív a tó vízminőségére nézve, hiszen ezek az állatok a tiszta vizeket kedvelik.

A tiszta víz alatt nem az átlátszó, alacsony szervesanyag-tartalmú, hanem a szennyezéstől mentes vizet kell érteni. A rákok alapvetően nagyon érzékenyek az oxigénhiányra és a különböző fertőzésekre, tehát ahol ők élnek, ott biztosan nem okozott nagyobb problémát a nyár során például a fürdőzők bőréről (egész nyáron rengetegen voltak a település szabadstrandjain) a vízbe került naptej.

Korábban a Balatonnal kapcsolatban írtuk meg, hogy elszaporodtak benne a rákok. A kiváló vízminőségen kívül ott az angolnák visszaszorulása okozta a kedvező folyamatot.

