Újabb gyanúsított a Czeglédy-ügyben - lapszemle

Újabb iskolaszövetkezeti vezetőt gyanúsítottak meg Czeglédy Csaba ügyében – értesült a Magyar Idők. A Csongrád Megyei Főügyészség kezdeményezte a gyanúsított előzetes letartóztatását is, erről csütörtökön dönt a Szegedi Járásbíróság. A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott eljárásnak Czeglédy Csaba szocialista politikussal együtt immár összesen 13 gyanúsítottja van.

A szomszédoknak is mi nevelünk focistákat – írja a Magyar Nemzet. Az elmúlt két évben összesen több mint tízmilliárd forinttal támogatta a kormány a határon túli futballt a Magyar Labdarúgó-szövetségen keresztül – derül ki a lap összesítéséből. A legtöbb pénzt, hárommilliárd forintot a Délvidék Sport Akadémia, ezen keresztül pedig a szerb másodosztályban szereplő Topolyai Sport Club kapta.

A Világgazdaságban arról olvashatnak, hogy az olajárakra vonatkozó előrejelzések alapján nem kell megemelni az üzemanyagok jövedéki adójának mértékét az év utolsó három hónapjában. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Gráf Ottó aláhúzta: egyelőre óvatos előrejelzésről van szó, mivel az adóteher mértékéről majd csak a szeptember 15-ig felgyűlő nemzetközi olajáradatok ismeretében dönt a NAV, addig pedig még történhet a piacon változás.

A Portfolio.hu-n a német autógyártókat érő újabb hidegzuhanyról olvashatnak, ugyanis a német környezetvédelmi miniszter, Barbara Hendricks továbbra is azt szorgalmazza, hogy ne csak a szoftvereket módosítsák a dízelautókon, de hardveres átalakításokra is kerüljön sor. Erre most már újabb indoka is van a miniszternek, elkészült ugyanis egy tanulmány, ami alapján az augusztus eleji németországi dízelcsúcson az autógyártók által felajánlott megoldások nem hoznak érzékelhető eredményeket, ezért további lépésekre lesz szükség.

Iszonyatos háború indul az áruházak között – közli a napi.hu. Összeállt ugyanis az amerikai Wal-Mart áruházlánc a Google-lel egy olyan internetes bevásárlási lehetőség létrehozására, amely versenytársa lehet az ágazat koronázatlan királyának, az Amazonnak. A felek között gigászi csata bontakozhat ki a portál szerint a vásárlókért.

Vendégmunkásból is kevés van – írja a Magyar Idők. Némileg ugyanis megugrott a hazánkban dolgozó külföldi munkavállalók száma, ugyanakkor koránt sincsenek annyian, mint amekkora létszámra szükségük lenne a cégeknek. A nyelvi különbségek, valamint a magas nyugat-európai fizetések még mindig a továbbutazásra ösztönzik a környező országok munkavállalóit.

