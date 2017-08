Madarak jönnek-mennek Magyarországon

Általában az augusztus 20-i héten indul el a hazai fehér gólyák nagy őszi vonulása. A műholdas jeladók adataiból tudjuk, hogy vannak olyan Magyarországon fészkelő gólyák, amik már két héttel ezelőtt elindultak, és vannak olyan madarak, amik csak most kezdenek el tartósan déli irányba mozdulni – mondta Orbán Zoltán.

Hozzátette: új jelenség, hogy körülbelül egy-három tucatnyi fehér gólya áttelel Magyarországon, nem költözik délre.

„Már azt is tapasztaljuk az elmúlt néhány évben, hogy

mivel a klímaváltozás következtében egyre gyakrabban aszályosak a nyarak, már májustól elkezdenek kiszáradni a gyepek, így a gólyák számára sokkal kevesebb a táplálék.

Ezért sokkal előbb – július végén, augusztus elején – kezdődik a nagy fehér gólya vonulás” - közölte az egyesület szóvivője, de hozzátette, hogy idén inkább az általánosan megszokott menetrend szerint zajlik a vonulás.

A szakember elmondta, hogy a fecskék általában a gólyáknál kicsit később kezdik a vonulást. Fecskehajtó kisasszony napja szeptember 8-a, de ha elhúzódó, nagyon kellemes kora ősz köszönt be, akkor ez jelentős mértékben kitolódhat.

A szóvivő elmondta, hogy Európa hatalmas területein jóval több mint 200 madárfaj kezd el ilyenkor mozgolódni.

Magyarország két hatalmas vonulási útvonal felezőpontján található,

ezért hatalmas területről érkeznek Magyarországra és repülnek át Magyarországon madarak.

„Szeptember második felében és októberben elkezdik a magyarországi madarászok is várni a kínai Távol-Keletről, az orosz Távol-Keletről érkező apró füzikefajokat, de ugyanígy érkezhetnek az észak-amerikai kontinensről is madarak. Évről évre figyelünk is meg ilyen fajokat” - osztotta meg tapasztalatait Orbán Zoltán.

A vonulás kérdése is nagyon összetett. Például az egyik legismertebb magyarországi madárnak, a fekete rigónak csak egy része vonul el Magyarországról. Mégsem feleződik meg az itteni állomány, mivel északról nagyon sok fekete rigó érkezik hozzánk.

Azt mindenki tudja, hogy az őszi hűvös idővel megérkeznek a V-alakban vonuló vadliba és darucsapatok is. Ám az adott év időjárásától függ, hogy mikor érkeznek, akár több hét vagy több hónap eltéréssel is érkezhetnek – mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

Orbán Zoltán elmondta, hogy

Magyarország a madárvonulás évente 11 hónapon keresztül tart,

mivel a legutolsó tavaszi fészkelő madaraink június első napjaiban érkeznek, a legkorábbiak pedig július végén, augusztus elején elindulnak.

„Így talán a július tekinthető Magyarországon egyedül olyan hónapnak, amikor nincs madárvonulás az országban”

- fogalmazott a szakember.

