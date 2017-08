Újabb villamosokra szállhatunk fel biciklivel

Már az 56-os, az 59-es és a 61-es járatokon is lehet kerékpárt szállítani augusztus 28-tól - írta a masodikkerulet.hu.

Tovább bővül a kerékpárszállításra alkalmas járatok száma a fővárosban, miután a Budapesti Közlekedési Központ augusztus végétől lehetővé teszi, hogy az 56-os, az 59-es és a 61-es villamoscsaládokon is igénybe vehessék a szolgáltatást a biciklizők. Augusztus 28-tól csúcsidőn kívül mindig, valamint munkanapokon csúcsidőben is a járművek többségén már olyan járatok közlekednek, amelyekre kerékpárral is fel lehet szállni.

A BKK azért is döntött a bővítés mellett, mert fontosnak tartja a kerékpározás és a közösségi közlekedés összekapcsolását, illetve nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak az 59-es járattal kapcsolatban, ahol már korábban bevezették a kerékpárszállítás lehetőségét.

Azt, hogy a hűvösvölgyi villamosokon is lehessen biciklit szállítani, Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere a tárgyalásai során már korábban szorgalmazta a BKK-nál. Kezdeményezte a vállalatnál, hogy a frekventált villamosvonalon minden járaton vezessék be a szolgáltatást, hiszen a hűvösvölgyi vonalon közlekedők közül sokan szívesen vinnének magukkal kétkerekűt. A bővítésnek köszönhetően már 19 járatot vehetnek igénybe a kerékpárral közlekedők Budapesten.

Fontos tudni, hogy kerékpár a villamosok teljes vonalán szállítható a piktogrammal megjelölt járműveken, de kocsinként legfeljebb egyet lehet elhelyezni, azt is a szerelvény végén. Egy utas csak egy biciklit vihet magával. Azt a kerékpárt, amelyet nem lehet rögzíteni a járműveken az erre kialakított tépőzárral, nem szabad a villamoson szállítani. A biciklik számára jegyet, vagy bérletet kell váltani - írja a masodikkerulet.hu.

