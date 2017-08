Januárban kezdődik az új atomerőmű blokkok építése Pakson - a nap hírei

Tovább bővíti a lombikbébi programot a kormány, de a jövőben kész az egyház által is támogatott kezeléseket is segíteni. Texasban ezreknek kellett elhagyniuk otthonukat az áradások miatt.

Januárban kezdődik az új atomerőmű blokkok építése Pakson - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kormányfő és az orosz elnök budapesti megbeszélése után közölte: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy az uniós eljárások elhúzódása miatti 22 hónapos csúszás után a jövő év legelején indul az építkezés Pakson. Hozzátette: a két vezető új döntéseket nem hozott, hanem a korábbi megállapodások végrehajtását tekintette át.

Új európai politikát sürgetett a fokozódó biztonsági kihívások kezeléséhez a külügyminiszter az őszi misszióvezetői értekezleten. Szijjártó Péter arra kérte a nagykövetségek, főkonzulátusok vezetőit: képviseljék továbbra is azt az álláspontot, hogy lehet javítani a kontinens biztonsági helyzetén. Hozzátette: Nyugat-Európa már nem a világ legbiztonságosabb része, a bevándorlás kérdése pedig éles megosztó vonal marad a tagállamok között.

Meghosszabbította és 8 milliárd forinttal megemelte a Széchenyi Tőkebefektetési Alap tőkéjét a kormány - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály közölte: a kabinet határozott két új tőkealap indításáról, amelyek a közép-magyarországi és a határ menti vállalkozások fejlesztéseit segítik szeptembertől.

Új, átfogó iskolafejlesztési programot jelentett be az emberi erőforrások minisztere: 81 milliárd forintból 527 intézmény újul meg. Balog Zoltán elmondta: új, korszerűen felszerelt tantermeket alakítanak ki, megújulnak a nyelvi képzési helyszínek, és modern informatikai eszközök érkeznek az iskolákba.

Legkésőbb a jövő tanévre minden iskolában lesz széles sávú internet – ígéri a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos. Deutsch Tamás azt mondta, hogy a fejlesztésekkel párhuzamosan javítják az intézmények eszközellátottságát is. 40 ezer pedagógus pedig már a most induló tanévben képzéseken vesz részt és laptopot is kap.

Tovább bővíti a lombikbébi programot a kormány, de a jövőben kész az egyház által is támogatott alternatív meddőségi kezeléseket is segíteni - közölte az emberi erőforrások minisztere. Balog Zoltán egy szakmai rendezvényen ezzel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének lombikbébiprogramról szóló kritikáira reagált. Veres András múlt héten úgy fogalmazott: bűnt követ el az, aki részt vesz a lombikbébiprogramban.

Törvényben javasolja a családi pótlék 40 százalékos emelését és a dupla szeptemberi juttatást az MSZP. Az ellenzéki párt szerint a Fidesz csak beszél a dupla családi pótlék kifizetéséről, miközben csak pár nappal előre hozott kifizetés történik. Novák Katalin családügyekért is felelős államtitkár korábban bejelentette: a szeptemberi családtámogatásokat a hét elején utalják a bankszámlákra.

A Jobbik elnöke szerint a párt béruniós aláírásgyűjtése nem eshet áldozatául politikai játszmáknak. Vona Gábor kijelentette: az erősödő gazdaság lehetővé teszi a bérek növekedését, ami javítaná a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességét is. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: a Jobbik azt szeretné elérni, hogy az Európai Unió alapelvei közé kerüljön be az egyenlő munkáért egyenlő bért elve.

Sztrájkot tartanak a MÁV utasellátónál kedden, a vasúttársaság szerint a munkabeszüntetés húsz nemzetközi vonatot érint. A szakszervezet azt követeli, hogy a cég ne szüntesse meg az étkező és hálókocsikat, mert ezzel a dolgozók kétharmada elveszítené munkáját. A MÁV az utasellátó jelentős vesztesége miatt döntött úgy, hogy decembertől több nemzetközi vonaton csökkenti, illetve megszünteti az étkező- és hálókocsi szolgáltatást.

A texasi Houstonban már több ezer embert menekítettek ki otthonából a Harvey hurrikán nyomán kialakult áradások miatt. A zuhogó esőtől a folyók vízszintje sorra dönti a rekordokat, ráadásul a víztározókat is meg kellett nyitni, hogy csökkentsék a nyomást. Volt ahol már 76 centinyi eső esett, és az előrejelzések alapján a helyzet további romlására számítanak a szakemberek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!