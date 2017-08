Látványos újítás jön a Facebook-profilon

A Facebook a napokban élesítette az új funkcióját, amivel mostantól 360 fokos képet készíthetünk a mobilos alkalmazáson belül, azokat pedig nemcsak megosztani, de borítóképként beállítani is tudjuk majd. A következő napokban iOS-en és Androidon is bekapcsolják a fejlesztést - írja a hvg.hu.

A napokban az androidos, valamint az iPhone-ra és iPadre fejlesztett Facebook-alkalmazásban is megjelent egy új gomb, aminek segítségével már nemcsak fotókat, videókat vagy épp élő közvetítést posztolhatunk a hírfolyamba, hanem 360 fokos fotókat is készíthetünk a készülékünk segítségével. Ez azért is fontos újítás, mert eddig csak egy erre szolgáló alkalmazással, vagy egy külön eszköz segítségével tehettük meg mindezt.

A hvg.hu a TechCrunch-ra hivatkozva azt írja, elég lesz csak a státuszfrissítésnél kiválasztani a 360 fokos kép készítése menüpontot, majd a megjelenő rögzítés gombot megnyomni és egészen addig nyomva tartani, amíg el nem készül a felvétel. Amellett, hogy ezeken az ismerőseinket is megjelölhetjük, egy másik fontos újítás, hogy a 360 fokos felvételeket akár borítóképnek is beállíthatjuk.

A következő néhány napban érdemes lehet többször is megnézni a Facebookot, mert pár napon belül mindenkinél bekapcsolják a funkciót.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!