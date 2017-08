Nyugatra is figyelnie kell a magyar terrorelhárításnak

A Nyugat-Európában egyre szaporodó terrorista támadások miatt szükséges, hogy a magyar bűnüldözés az unióban élő terroristagyanús személyeket is azonosítsa, adott esetben kiszűrje, feltartóztassa - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Időknek.

Az államtitkár a lapnak kifejtette, hogy a támadások elkövetői között a hírek szerint olyanok is voltak, akik hosszabb ideje Nyugat-Európában éltek, sőt némelyeknek uniós állampolgársága is volt. Vagyis a magyar terrorelhárításnak nemcsak a keletről és délről érkezőkre, de nyugatra is figyelnie kell - hangsúlyozta.

Völner Pál szerint a migráció és a terrorizmus közötti kapcsolat mára azok számára is nyilvánvalóvá kellett hogy váljon, akik korábban minden erejükkel tagadták az összefüggést.

A magyar kormány két-három éve hangoztatja, hogy a migráció veszélyezteti az EU közbiztonságát, már csak emiatt sem fogadhatjuk el a kötelező betelepítési kvótát - fogalmazott a politikus.

A kvótaperben jövő héten hirdet ítéletet az Európai Bíróság, ennek kapcsán azt mondta: "csak remélni lehet, hogy a luxembourgi testület nem politikai nyomásra, hanem a jogi érvek mentén és a valóság kegyetlen tapasztalatai alapján foglal majd állást, és nem próbálja veszélyes helyzetbe kényszeríteni az illegális migrációt elutasító európai államokat".

