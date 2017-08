Szemétbe fullad a Balatonpart

Nem vált be a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés a Balatonfelvidéken: műanyag, papír és üveg helyett lomtalanítási hulladékot, építési törmeléket, de még macskatetemet is találtak a kukákban a szolgáltató munkatársai. A tapasztalatok szerint az önkormányzatok egy része sem partner a szemételhelyezés kulturálttá tételében, így a szőlőhegyek nyaralóinak szemete is gyakran az út szélére kerül - számol be a Magyar Idők.