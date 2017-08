Ugrósdy Márton: "Buta emberekből ritkán lesznek vezetők"

Ugrósdy Márton szerint az a tény, hogy az utóbbi időben egyre több magas rangú volt tábornok került kormányzati pozícióba Donald Trump amerikai elnök mellett, egyben garanciát is jelent arra, hogy az Egyesült Államok a békés megoldásra törekedjen a világ konfliktus-zónáiban. A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója idézett egy korábban jelentős katonai sikereket elért amerikai tábornokot, aki a diplomácia megoldások fontosságát hangoztatta.

„Azok a katonák, akik ott vannak Trump környékén, nagyjából a saját generációjuk legjobbjai. Az amerikai hadsereg van annyira nagy és komplikált, hogy buta emberekből ritkán lesznek vezetők. Ezek között is korszakos tehetségek vannak, például McMaster és Mattis tábornokok, vagy John Kerry, aki az elnök kabinetfőnöke is lett. Mattis tábornoknak van egy érdekes, gyakran idézett mondása: behívták egy kongresszusi meghallgatásra, ahol a külügyminisztérium büdzséjének csökkentéséről volt szó, azt mondta, nem támogatja, mert minden egyes dollárt, amit a külügynél megspórolnak, neki lőszerre kell elköltenie, hogy a helyzetet kezelni tudja.”

Ugrósdy Márton szerint a tábornokoknak kiemelt szerepük van abban, is, hogy fékezik az amerikai elnök az észak-koreai diplomácia megnyilvánulásaira tett reakcióit.

„Ők tudják, hogy mivel jár az eszkaláció. Majd egyszer kiderül, hogy mi történt most Észak-Korea kapcsán és hogyan sikerült visszajönni abból a felfokozott hangulatból, amit láttunk. Valószínűleg a tábornokok el tudták magyarázni Donald Trumpnak, hogy megtámadhatjuk Észak-Koreát, de akkor jön az invázió és két nap alatt eljutunk odáig, hogy be kell vetni az atomfegyvereket, és akkor egész Koreából nem marad semmi. Valószínűleg elég meggyőző erővel elő tudják adni, hiszen pontosan tudják, milyen pusztítással járna egy ilyen konfliktus. Nem gondolom, hogy az amerikaiaknak most világos céljuk lenne Afganisztánban azon kívül, hogy lehetőség szerint ne haljon meg senki és a tálibok ne térjenek vissza. Nem biztos, hogy Irakban van azon túl stratégia, hogy győzzük le az Iszlám Államot és stabilizáljuk annyira a helyzetet, hogy az amerikai katonai jelenlétet tudjuk csökkenteni.”

A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója felhívta a figyelmet arra is, hogy Donald Trumpnak nincs víziója, hogy miként lehet létrehozni a válságövezetekben működő társadalmakat, sőt a kérdés a megválaszolását az amerikai elnök - Ugrósdy Márton megfogalmazása szerint - deklaráltan nem is tartja a magáénak.

Kapcsolódó hanganyagok Ugrósdy Márton: "Buta emberekből ritkán lesznek vezetők" Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!