Fodor Gábor: van B forgatókönyv is

A Liberálisok elnöke szerint az év elejére össze kellene állnia a közös ellenzéki listának.

„Az a bölcs és helyes, ha ez ebben az évben befejeződik. Ha az áprilisi választások előtt, ha januárban nagyjából tudjuk, hogy mi a helyzet, az helyes, jó és elegendő.”

A politikus arról is beszélt, hogy jól állnak a jelöltekkel.

„Minél több támogatót és hívet szerzünk meg a liberális gondolatnak, mi ebben hiszünk és tudjuk, hogy be is fog jönni.

Idő kérdése, hogy hogyan, de meg fogjuk csinálni.

Erre készek vagyunk. A liberális párt meg tudja tenni, hogy a választókörzetek többségében, ha kell mindegyikben, önálló jelöltet indítson. Más ellenzéki pártok is meg tudják ezt csinálni, többen most fogadkoznak, hogy senkivel nem hajlandóak együttműködni, önállóan fognak indulni.”

Fodor Gábor ugyanakkor jelezte, hogy több forgatókönyvvel is rendelkezik a párt.

„Az első számú opciónak és a fontos iránynak azt tartom, hogy

legyen együttműködés, de van egy B forgatókönyv is.

Ha nincs, jönnek a Liberálisok és szépen megcsináljuk egyedül. Mindent beleadunk és optimisták vagyunk és nagyon reméljük, hogy el fogjuk érni a megfelelő eredményt. És hiszünk benne, ahogy azok az emberek is, akik jönnek folyamatosan. Sorakoznak és állítjuk a jelöltjeinket, bejelentettük a budapestieket, nagyon sokan vannak vidéken is. Most fölötte vagyunk a 70-es számnak, rövidesen elérjük a 106 jelöltet. Nagyon lelkesek az embereink, sokan jönnek és csatlakoznak hozzánk.”

Fodor Gábor szerint a demokratikus ellenzéknek hinnie kell a saját erejében, és együttműködve kell kihoznia a legjobbat a választási rendszer adta helyzetből.

