Működőképesnek tartja az állami iskolafenntartó új szervezeti felépítését Maruzsa Zoltán - a nap hírei

Az emberi erőforrások minisztere szerint a korábbi éveknél biztonságosabban indul a tanév a magyar családoknak. Balog Zoltán Nagykőrösön a nemzeti tanévnyitón a családokat segítő intézkedések között említette, hogy az első kilenc évfolyamon tanuló több mint egymillió diák ingyen kapja a tankönyveket, az ingyenes étkeztetés pedig a gyermekek kétharmadára terjed ki. Palkovics László oktatási államtitkár kijelentette: a most induló iskolafejlesztések, a pedagógusbér-emelések következő lépcsője, az átalakított tanárképzés hozzájárul ahhoz, hogy modernebb környezetben, versenyképesebb bérrendszerrel induljanak neki az új tanévnek.

Működőképesnek tartja az állami iskolafenntartó új szervezeti felépítését a köznevelésért felelős helyettes-államtitkár. Maruzsa Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában kijelentette: a tankerületi rendszer kialakításával egyértelművé vált az intézmények és az állam közötti feladatmegosztás, így ebből adódó technikai hibára már nem hivatkozhatnak az iskolák.

Tízmilliárd forintot szán a szakképzési infrastruktúra fejlesztésére a Nemzetgazdasági Minisztérium a következő 10 évben. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Szolnokon tartott országos szakképzési tanévnyitón bejelentette: a tervek szerint az ország minden szakképzési intézménye megújul, és 21. századi feltételeket nyújt majd.

Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a felekezeti iskoláknak is meg kell kapniuk minden támogatást ahhoz, hogy megfelelő körülmények között, színvonalasan végezhessék oktató és nevelő munkájukat. Soltész Miklós elmondta: a köznevelésben az elmúlt években végbement kedvező változások érintik az egyházi iskolákat is.

Nem vesz részt a közeljövőben létrejövő Köznevelés-stratégiai Kerekasztal munkában hét pedagógus-szakszervezet. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a határidőig nem minden képviselet kapott felkérést tagok delegálására a testületbe, ezután döntöttek úgy, nem vesznek részt a munkában.

Ismét a gyermekneveléshez szükséges termékek, egyebek mellett a tanszerek, iskolaszerek áfájának 5 százalékra csökkentését javasolja a Jobbik. Az ellenzéki párt emellett a nyugdíjakhoz hasonlóan inflációkövetővé tenné a családtámogatásokat is.

Ötlépcsős tanügyi reformot ígér a Demokratikus Koalíció. Niedermüller Péter, az ellenzéki párt alelnöke azt mondta: pártja - kormányra kerülés esetén - először megszüntetné a Klebelsberg Központot és visszaadná az iskolák szakmai autonómiáját, majd differenciált béremelést hajtana végre.

Kormányközi tudományos testület felállítását szorgalmazza az ENSZ-en belül a vízválság kezelésére a köztársasági elnök. Áder János Stockholmban, a Víz Világhéten tartott konferencián hangsúlyozta: a vízválság következményei alól egyik ország sem vonhatja ki magát. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem lesz változás a jelenlegi vízpolitikában, akkor a szegénység felszámolásában sem lehet eredményeket elérni.

Gyermekenként 1 millió forinttal csökkenthető a harmadik vagy további gyermeket vállaló családok jelzáloghitel-tartozása 2018-tól - jelentette be a családügyekért is felelős államtitkár. Novák Katalin elmondta: a kedvezmény a már meglévő, illetve a jövőben felvett jelzáloghitelekre is érvényes.

Törvényjavaslatot nyújt be ősszel az Országgyűlésnek a gázár csökkentéséért az MSZP. Tóth Bertalan, az ellenzéki párt frakcióvezetője úgy vélte: a Fidesz-kormány 2014 óta nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a nemzetközi piacokon jelentős mértékben csökkent az energiahordozók ára, ugyanakkor a magyar családok 3 éve ugyanazt az árat fizetik, mint 2014-ben. szerint így átlagosan kéthavi gázszámlával többet fizettet a fogyasztókkal éves szinten a kormány.

A főbb kérdésekben érdemi előrelépés nélkül zárult a brit uniós kiválás feltételeiről szóló tárgyalások harmadik fordulója - közölte az Európai Bizottság főtárgyalója. Michel Barnier úgy fogalmazott: még távol van az, hogy a kereskedelmi tárgyalások megkezdését javasolhassa a brüsszeli testület a Brexit után bennmaradó tagállamok vezetőinek.

A San Franciscó-i orosz főkonzulátus bezárására szólította fel Moszkvát az Egyesült Államok. Washington a döntéssel arra reagált, hogy Moszkva júliusban elrendelte: az Egyesült Államoknak szeptember 1-jéig 755 fővel csökkentenie kell oroszországi nagykövetségének és konzuli képviseleteinek létszámát.

