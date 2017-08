Nem haladnak a CEU-s tárgyalások

Nem haladnak a tárgyalások New York állammal - mondta Lázár János a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: nem beszéltek erről tegnap a kormányülésen.

"Nem a kormány van lépéskényszerben" - tette hozzá Kovács Zoltán kormányszóvivő, hiszen elfogadtak egy törvényt, most azt be kell tartani. Az is elhangzott, hogy álláspontjuk szerint hónapokon át a zavarkeltő kommunikációra koncentrált a CEU, ahelyett, hogy egy megállapodást készítettek volna elő.

Lázár János lényegében a CEU hibáztatását jelentő gondolatmenetet folytatta azzal a kijelentéssel, hogy a megállapodás nem lehetetlen, hiszen Maryland állammal is megtörtént egy másik intézmény kapcsán. Szerinte az a kérdés, hogy a CEU botrányt akar kelteni vagy meg akar állapodni és betartani a törvényeket.

