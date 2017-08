Újabb Combinókat kapcsoltak a rendszerbe

Forgalomba állt a Nagykörúton a hatodik, FUTÁR-rendszerrel és a biztonságosabb utazást elősegítő fedélzeti kamerarendszerrel felszerelt Combino villamos. Az eszközök telepítése folyamatos, várhatóan 2018 tavaszára mind a 40 forgalomban lévő szerelvény megjelenik az utazástervezőben, és kamerával felszerelve közlekedik majd a Nagykörúton, illetve az 1-es villamos vonalán – tudatta az Objektív Hírügynökséggel a Budapesti Közlekedési Központ.

Újraindult és immár folyamatos a Nagykörúton és az 1-es vonalon is közlekedő Combino villamosok felszerelése: jelenleg már hat, várhatóan 2018 tavaszára pedig mind a negyven szerelvény FUTÁR-rendszerrel és fedélzeti kamerákkal felszerelve jár majd a fővárosi forgalomban. A fejlesztésnek köszönhetően jövő tavasztól már a Combino villamosok is láthatóak lesznek a FUTÁR utazástervezőben, azaz minden szerelvény közlekedése valós idejű adatok alapján tervezhető lesz, a villamosok pillanatnyi helyzete elérhető lesz mind a webes, mind az okostelefonos, tabletes alkalmazásban. Emellett a FUTÁR-kijelzőkkel felszelt nagykörúti megállóhelyeken az is látható lesz, mikor jön a következő Combino.

További fontos fejlesztés, hogy a FUTÁR-rendszer szerelésével párhuzamosan fedélzeti kamerarendszerrel is ellátják a Nagykörúton és az 1-es vonalon is közlekedő villamosokat. A fedélzeti kamerák a közösségi közlekedés fontos biztonságnövelő és bűnmegelőzési eszközei: a járműveken készült felvételek 15 napig tárolhatók, szükség esetén – a vonatkozó jogszabályok betartásával – visszanézhetők, bűncselekmény gyanúja esetén bizonyítékként felhasználhatók.

Mivel a nagykörúti villamosok „futárosítása” korábban ellehetetlenült, ezért kiegészítő beruházás keretében zajlik a járművek felszerelése. A fejlesztési időszakban, a villamosok szerelése idején 2017 szeptemberétől 2018 tavaszáig a Nagykörúton a Combino villamosok mellett munkanapokon csúcsidőben a vonalon korábban közlekedő járművekhez hasonló, úgynevezett KCSV7 típusú villamosok is feltűnnek majd. A Combino villamosok FUTÁR-rendszerbe történő integrálásával már minden budapesti villamos, trolibusz és autóbusz irányítása ezzel a korszerű módszerrel történik a BKK forgalomirányító központjából.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!