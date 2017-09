Több újdonság is van az idei tanévben

Mától a kilencedik évfolyamig ingyen kapják meg a szükséges tankönyveket a közoktatásban résztvevő diákok – mondta el a most életbe lépett újdonságokról Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár az InfoRádióban. Arról is beszélt, hogy a szakemberhiány az oktatást is érinti, de a tanévkezdés biztosított.