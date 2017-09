Kiderült: gáz van!

A biztonsági gázkészletnek idén nagyobbnak kell lennie az előző évinél, de a gázkereskedők is rákapcsoltak a betárolásra. Így a tárolókban lévő összes földgáz már augusztusban elérte a tavaly szeptemberi mértéket - olvasható a Magyar Időkben.

A korábbi évekhez képest nagyobb tempóban zajlik a földgáz betárolása Magyarországon: a készletek szintje már augusztus 15-én közel ott tartott, mint tavaly szeptember közepén. Ez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint 3,4 milliárd köbmétert jelent, a szint pedig a fűtési időszakig, az első hidegebb napokig még emelkedhet – tavaly például október közepén, a csúcson 3,7 milliárd köbméter földgáz állt a tárolókban. Igaz, ez nem példátlan, hiszen 2012-ben is hasonló szintet regisztráltak - írja a Magyar Idők.

Az idei betárolási sietség oka lehet az, hogy a földgáz biztonsági készletének mértékéről szóló rendelet 2017. október 31-től a jelenlegi 915 millió köbméter helyett 1,2 milliárdban határozza meg a szükséges szintet. Ez az a mennyiség, amennyinek mindenképpen rendelkezésre kell állnia az ország biztonsága érdekében a kereskedelmi készleteken felül. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása szerint a lakosság gázellátását biztosító, a tárolókba kötelezően elhelyezendő földgázmennyiség meghatározására vonatkozó jogszabályi háttér viszont nem változott, így itt érdemi változás az előző évekhez képest nem várható - írja a Magyar Idők.

Ugyanakkor a gáz be- és kitárolásának műszaki biztosításáért felelős Magyar Földgáztároló Zrt. a lap érdeklődésére jelezte, hogy augusztus 1-jén a gázkereskedők által lekötött mobil kapacitás értéke 2,2 milliárd köbméter volt, ami 10 százalékkal magasabb a 2016 hasonló időszaki értéknél, így a betárolt gázkészlet mennyisége is nagyobb a tavalyi évhez képest. Lapértesülés szerint a kereskedők az idén a szokásosnál feszültebb amerikai–orosz viszony miatt úgy kalkulálnak, hogy a tranzitország Ukrajnával ismét gond lehet a télen.

A tárcavezető szerint Magyarországnak azért van szüksége a Török Áramlatra, mert Románia továbbra sem biztosítja a hazánk felé történő megfelelő szállítást. Igaz, csekély mennyiség most is áramlik felénk, az építkezések pedig mindkét oldalon zajlanak: 2021-től már akár 200 ezer köbméter gáz is jöhet óránként a jelenlegi tízezer helyett - olvasható a Magyar Időkben.

