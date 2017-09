Gyurcsány Ferenc szerepléséről is szavaz tízezernyi párttag

"A Demokratikus Koalíció a 106 egyéni választókerületben való együttműködésnek a híve. Ezt hívjuk "egy az egy ellen politikájának". Az lenne a cél, hogy mind a 106 körzetben egy fideszes jelölttel egy demokratikus ellenzéki képviselőjelölt álljon. Ez ugyanis a kormányváltás előfeltétele".

A pártszavazás másik kérdése az lesz, hogy

legyen-e közös lista, ha azon Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke nem szerepelhet.

"Mi azt mondjuk, hogy meg kell állapodni az egyéni körzetekben, mert ez kormányváltás feltétele. De az, hogy külön vagy közös listán indulnak-e az ellenzéki pártok, az ebből a szempontból mindegy, mert az a politikusok hatalmi ügye. Biztos, hogy nem lesz kormányváltás, ha egymással szemben indulunk az egyéni körzetekben. Ezért azt javasoljuk, hogy ezekről mindenképpen állapodjunk meg, a lista kérdése pedig ez ügyben nem fontos" - nyilatkozta a DK ügyvezető alelnöke.

Tízezernyi párttagjukat kérdezik meg egy hatnapos pártszavazáson.

"Rajtunk nem múlik az összefogás"

- jelentette ki Molnár Csaba. "Mi úgy látjuk, hogy rajtunk kívül talán nincs is nagyon olyan párt, amelyik feltétel nélkül hajlandó tárgyalni a demokratikus ellenzéki együttműködésről. Azért is kérjük a pártszavazáson a párttagok megerősítését, hogy továbbra is szorgalmazhassuk a tárgyalásokat".

Az ellenzéki pártok között a közös lista lehetőségéről és a közös lista állításáról szóló tárgyalások január elején teljesen leálltak - tette hozzá Molnár Csaba.

Kapcsolódó hanganyagok Tízezernyi párttag szavaz Gyurcsány Ferenc szerepléséről is Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!