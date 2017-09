Bevetették a gyorshajtók elleni csodafegyvert a szomszédban - Lapszemle

A Magyar Idők arról ír, bár sokkal kisebb az esély rá, a tojás mellett a baromfihúsra is átterjedhet a telepeken használt rovarirtó szer, ahogyan a tojás hozzáadásával készült árukban is jelen lehet a tiltott hatóanyag. Lengyelország már jelezte, hogy találtak fipronillal szennyezett húst, a magyar hatóságok pedig itthon is kiemelten ellenőrzik a hazai és külföldi vágásból származó tyúkhúst.

A Magyar Nemzet cikke szerint óriási hiány van gyógypedagógusokból. A pedagógiai szakszolgálatoknál, több megyében feleannyi álláshely sincs betöltve, mint kellene. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a nyáron minden megyében többtucatnyi új álláshelyet hirdettek a gyógypedagógusoknak, de az ősszel kezdődő tanévre alig néhány pozíciót sikerült csak betölteni.

A Világgazdaság arról ír, frekventált helyen, de csendes környezetben lévő két-három szobás társasházi lakást keres a lehető legolcsóbban a tipikus budapesti vevő, aki most ismét szívesen vásárol az agglomeráció egyes településein is. A fővárosi lakáspiac gerince a 15-30 millió forintos sávban húzódik, afölött megcsappan a kereslet.

A Portfólió arról ír, londoni pénzügyi elemzők szerint az észak-koreai válság legnagyobb aggodalomra okot adó világgazdasági kockázata az amerikai-kínai kereskedelmi feszültség esetleges eszkalálódása. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy teljesen leállítja az Egyesült Államok kereskedelmét mindazokkal az országokkal, amelyek üzleti kapcsolatokat tartanak fenn Észak-Koreával. A diktatórikus vezetésű ország exportja 86 százalékban Kínába irányul, és egy ilyen amerikai intézkedés megtorló jellegű válaszlépésekre késztethetné Pekinget.

A napi.hu cikke szerint bevetették a gyorshajtók elleni csodafegyvert a szomszédban, Szerbiában már élesben működik a sztrádákon az átlagsebesség-mérés. A berendezések a fizetőkapuk fölött vannak, és a gyorshajtók büntetése ár meg is kezdődött.

A Magyar Idők arról ír, hamarosan elindul az idei szilvaszezon, két főbb fajta a hetekben érik be. Bár a hazai és a külföldi kereslet is jelentős a jó minőségű magyar gyümölcs iránt, a lehetőségek kihasználásához azonban alapos ültetvényfejlesztésekre van szükség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Itthon az utóbbi időszakban jellemzően 45-70 ezer tonna szilva termett évente, ez a fele annak, amennyit az 1990-es évek elején betakaríthattak a gyümölcsösökben a gazdálkodók. Jelenleg 6600 hektáron folyik nagyüzemi szilvatermesztés.

Kapcsolódó hanganyagok Lapszemle 1 Meghallgatom

Gazdasági lapszemle Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!